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Военная операция на Украине ,  
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В МИДе заявили о карт-бланше от США Украине на удары по России

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Военная операция на Украине

Вашингтон дал карт-бланш Киеву на нанесение американским оружием ударов по территории России, заявил глава второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук в интервью ТАСС.

По его словам, в Соединенных Штатах «продолжают раскручивать спираль эскалации», поскольку Вашингтон хочет нанести Москве «стратегическое поражение». Однако Полищук назвал эти устремления «самообманом, замешанным на высокомерии и недооценке противника» и предупредил о непредсказуемых для всего мира последствиях таких действий.

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства напомнил о ракетной атаке на Севастополь, по его словам, ее обеспечивали военные США. Полищук подчеркнул, что властям Соединенных Штатов были сделаны «жесткие представления», сигнализирующими о «неотвратимом» возмездии за теракт.

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23 июня ВСУ ударили по северной части Севастополя. По данным Минобороны России, районы Любимовка и Учкуевка были атакованы пятью ракетами американского производства ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были сбиты, однако одна в результате воздействия средств ПВО «на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе». В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали.

В Минобороны заявили, что США несут ответственность за атаку на Севастополь, так как американские специалисты вводят все полетные задания ATACMS. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, ракеты ВСУ не полетели бы без прямого участия США в их наведении.

В июне Соединенные Штаты разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по России на расстоянии до 100 км от границы, сообщала The Washingon Post со ссылкой на источники. При этом в Белом доме подчеркивали, что политика Вашингтона в отношении запрета на использование ATACMS для дальних ударов вглубь России не изменилась.

Президент России Владимир Путин предупредил, что Москва может дать асимметричный ответ в случае передачи Украине дальнобойного оружия для ударов вглубь России.

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