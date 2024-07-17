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Военная операция на Украине ,  
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Три человека в Курской области пострадали при атаке беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Украинские беспилотники атаковали село Новоивановка Суджанского района в Курской области, пострадали три человека, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

По его словам, дроны ударили по грузовому автомобилю, водитель ранен. В том же населенном пункте после атаки беспилотников еще два человека получили ранения, они работники сельскохозяйственного предприятия. Всех троих госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь.

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Фото:gubernator_46 / Telegram

Курская область регулярно попадает под удары со стороны вооруженных сил Украины.

Утром 17 июля украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на здание пожарной части в курском поселке Теткино. В результате атаки пострадал дежурный спасатель, его доставили в Глушковскую районную больницу. В результате удара дрона повреждения получили служебный грузовой и личный легковой автомобили сотрудника оперативных служб, добавил врио главы региона.

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Теги
Курская область беспилотники Украина Алексей Смирнов
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