Три человека в Курской области пострадали при атаке беспилотников

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Украинские беспилотники атаковали село Новоивановка Суджанского района в Курской области, пострадали три человека, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

По его словам, дроны ударили по грузовому автомобилю, водитель ранен. В том же населенном пункте после атаки беспилотников еще два человека получили ранения, они работники сельскохозяйственного предприятия. Всех троих госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь.

Курская область регулярно попадает под удары со стороны вооруженных сил Украины.

Утром 17 июля украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на здание пожарной части в курском поселке Теткино. В результате атаки пострадал дежурный спасатель, его доставили в Глушковскую районную больницу. В результате удара дрона повреждения получили служебный грузовой и личный легковой автомобили сотрудника оперативных служб, добавил врио главы региона.