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Военная операция на Украине ,  
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Спасатель получил ранение при атаке дрона в Курской области

Врио главы Курской области Смирнов: спасатель получил ранение при атаке дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на здание пожарной части в поселке Теткино, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

В результате атаки пострадал дежурный спасатель.

«Он доставлен в Глушковскую районную больницу, где ему оказана первая медицинская помощь», — написал Смирнов.

В результате удара дрона повреждения получил служебный грузовой и личный легковой автомобили сотрудника оперативных служб, добавил врио главы региона.

Пожарный получил осколочные ранения при атаке дрона в Курской области
Политика
Фото:Google Maps

Курская область регулярно попадает под удары со стороны вооруженных сил Украины. 16 июля в Теткино украинский дрон атаковал дом, при тушении возникшего пожара от повторной атаки пострадал пожарный. Мужчина получил осколочное ранение.

В тот же день Смирнов сообщил об атаке беспилотника на комбайн в поле в том же Глушковском районе. Пострадал водитель машины, его отправили на лечение в Курскую областную больницу.

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Теги
Военная операция на Украине Курская область Алексей Смирнов беспилотники
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