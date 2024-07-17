Спасатель получил ранение при атаке дрона в Курской области
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на здание пожарной части в поселке Теткино, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.
В результате атаки пострадал дежурный спасатель.
«Он доставлен в Глушковскую районную больницу, где ему оказана первая медицинская помощь», — написал Смирнов.
В результате удара дрона повреждения получил служебный грузовой и личный легковой автомобили сотрудника оперативных служб, добавил врио главы региона.
Курская область регулярно попадает под удары со стороны вооруженных сил Украины. 16 июля в Теткино украинский дрон атаковал дом, при тушении возникшего пожара от повторной атаки пострадал пожарный. Мужчина получил осколочное ранение.
В тот же день Смирнов сообщил об атаке беспилотника на комбайн в поле в том же Глушковском районе. Пострадал водитель машины, его отправили на лечение в Курскую областную больницу.
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