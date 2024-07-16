Курские власти сообщили о серьезном повреждении завода в Коренево
Завод низковольтной аппаратуры в Коренево Курской области получил серьезные повреждения в результате пожара, возникшего из-за атаки дрона, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в телеграм-канале.
По его словам, на предприятии работают более 500 человек, руководство обещало не сокращать штаты. «Правительство Курской области, в свою очередь, готово помочь заводу сохранить производство и коллектив», — написал Смирнов.
В ночь на 16 июля губернатор заявил, что украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода в Коренево, после чего в одном из технологических цехов начался пожар. Никто из работников не пострадал, уточнил глава региона. Утром пожар был потушен, сообщил Смирнов.
Утром Минобороны отчиталось об уничтожении за ночь девяти беспилотников над Ростовской областью и по одному — над Белгородской, Курской, Воронежской областями, а также над акваторией Черного моря около западного побережья Крыма.
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