При атаке дронов в Курской области ранены женщина и мужчина
Жительница Курской области получила ранения при атаке украинского беспилотника на село Любимовка, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
В селе Новоивановка Суджанского района пострадал водитель автомобиля, на который украинский коптер сбросил взрывное устройство.
«На месте ему была оказана медицинская помощь», — уточнил глава региона.
В этот же день в Белгородской области украинский дрон атаковал легковушку у хутора Церковный. Молодая семейная пара, находившаяся в машине, погибла, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Каждая такая трагедия для меня — это личное горе. Мы будем помнить всех наших жителей, которые погибли в результате террористических атак ВСУ, и будем продолжать помогать семьям погибших», — сказал он.
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