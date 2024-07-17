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Военная операция на Украине ,  
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При атаке дронов в Курской области ранены женщина и мужчина

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Жительница Курской области получила ранения при атаке украинского беспилотника на село Любимовка, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

В селе Новоивановка Суджанского района пострадал водитель автомобиля, на который украинский коптер сбросил взрывное устройство.

«На месте ему была оказана медицинская помощь», — уточнил глава региона.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В этот же день в Белгородской области украинский дрон атаковал легковушку у хутора Церковный. Молодая семейная пара, находившаяся в машине, погибла, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Каждая такая трагедия для меня — это личное горе. Мы будем помнить всех наших жителей, которые погибли в результате террористических атак ВСУ, и будем продолжать помогать семьям погибших», — сказал он.

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Теги
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