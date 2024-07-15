Трамп выбрал критикующего помощь Украине сенатора своим вице-президентом

Джеймс Дэвид Вэнс (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Претендент на пост президента США Дональд Трамп объявил своего кандидата на пост вице-президента, это 39-летний сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс, передает NBC.

Вэнс известен как автор книги «Деревенская элегия» (2016), в которой он рассказал о своем воспитании в Мидлтауне и семье. Мемуары дважды попали в список бестселлеров The New York Times, а Washington Post назвала Вэнса «голосом Ржавого пояса США». Перед выборами в 2016 году Вэнс критиковал Трампа, однако в 2018 году изменил свое мнение и поддержал его на выборах в 2020-м. Сенатором он стал в январе 2023 года.

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