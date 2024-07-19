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Выборы президента США ,  
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Байден поручил узнать, что американцы думают об участии Харрис в выборах

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Выборы президента США
Джо Байден начал допускать, что может не победить на выборах в ноябре. Он попросил провести опрос общественного мнения о перспективах Камалы Харрис, если та вступит в гонку вместо него
Камала Харрис
Камала Харрис (Фото: Kevin Mohatt / Reuters)

Президент США Джо Байден все более серьезно относится к призывам прекратить борьбу за переизбрание, сообщает Reuters со ссылкой на источник. По словам собеседников The New York Times, близких к главе государства, он допускает, что может не победить на выборах в ноябре и, возможно, ему придется выйти из гонки, уступив требованиям обеспокоенных демократов.

Один из источников газеты сказал, что «это не будет сюрпризом», если Байден вскоре выступит с заявлением и представит вице-президента Камалу Харрис в качестве своей замены. ABC News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации сообщает, что глава государства попросил провести опрос общественного мнения и узнать, что американцы думают о перспективах Харрис, если та вступит в гонку.

Newsweek со ссылкой на букмекерские агентства Polymarket и PredictIt передавал, что Харрис считается наиболее вероятным претендентом на смену Байдену. Верятность ее выдвижения они оценили в 45%, Байдена — 40%. Согласно опросу Economist/YouGov, почти 80% демократов в США одобрили бы участие Харрис в выборах вместо него.

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По мнению источников The Wall Street Journal, сейчас вопрос стоит не в том, «когда, а не если» Байден решит сняться с выборов (Axios писал, что об этом может быть объявлено в выходные), и ведущие демократы готовятся к проведению кампании без его участия. В то же время NYT отмечает, что решения Байдена выйти из гонки пока нет.

Призывы к Байдену отказаться от переизбрания со стороны демократов звучат после неудачных дебатов с республиканцем Дональдом Трампом 27 июня в Атланте, когда он неоднократно терял ход мыслей. Президент объяснял это усталостью из-за нескольких перелетов. Позднее на полях саммита НАТО он случайно представил украинского лидера Владимира Зеленского как президента России Владимира Путина, но сразу исправился.

В интервью Black Entertainment Television 17 июля Байден сказал, что мог бы «пересмотреть» свое решение баллотироваться на второй срок в случае проблем со здоровьем, которые не позволят ему исполнять обязанности. Через несколько часов Белый дом объявил, что президент сдал положительный тест на COVID-19, самоизолируется в своем доме в Дэлавере и будет выполнять все свои обязанности в полном объеме.

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Джо Байден Камала Харрис выборы президента США Демократическая партия США
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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