WP узнала о совете Обамы Байдену оценить свою «жизнеспособность»

Экс-президент обеспокоен тем, что результаты опросов показывают отдаление американцев от кандидатуры Байдена, а спонсоры отворачиваются от него. Обама считает, что тому стоит серьезно подумать о своей кандидатуре

Барак Обама и Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Экс-президент США Барак Обама считает, что Джо Байдену следует серьезно рассмотреть «жизнеспособность» своей кандидатуры на выборах, поскольку его шансы на победу значительно уменьшились, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Обама разговаривал с Байденом только один раз после его дебатов с Дональдом Трампом, а в разговорах с другими соратниками ясно дал понять, что решение о будущем кампании нынешнего лидера должен принимать он сам. Экс-президент говорил о перспективах кампании Байдена в том числе с бывшим спикером палаты представителей Нэнси Пелоси, пишет издание.

В частных беседах Обама выступает как защитник Байдена, который, по его мнению, стал великим президентом, отмечает WP. Поэтому он хочет защитить достижения последнего, которые могут оказаться под угрозой в случае, если республиканцы будут контролировать Белый дом и обе палаты конгресса, указывает газета. Бывший американский лидер в беседах также выразил обеспокоенность тем, что результаты опросов показывают отдаление американцев от кандидатуры Байдена, а спонсоры отворачиваются от него.

Президент не раз публично заявлял, что не выйдет из гонки. Газета The New York Times при этом отмечает со ссылкой на источники среди демократов, что он в последние несколько дней был готов выслушать аргументы о том, почему он должен отказаться от кампании, и интересовался перспективами избрания вице-президента Камалы Харрис. Это произошло после того, как глава демократов в сенате Чак Шумер и лидер меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис на прошлой неделе в частной беседе с Байденом выразили обеспокоенность его шансами на победу на выборах. Однако один из собеседников подчеркнул, что американский лидер не изменит решение.

Издание Axios со ссылкой на нескольких высокопоставленных членов Демократической партии сообщало, что Байден может объявить о выходе из предвыборной гонки и что это может произойти даже в ближайшие выходные. По информации издания, в его победу не верит ближайшее окружение, а выходом для него может стать поддержка кандидатуры вице-президента Камалы Харрис. «У него есть выбор: остаться в истории героем или не ожидать, что когда-нибудь появится президентская библиотека Байдена», — считает близкий друг американского лидера.