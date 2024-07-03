Байден объяснил провальные дебаты фразой «чуть не уснул»

Байден рассказал, что не послушал советников и перед дебатами проехал около 100 часовых поясов, из-за чего устал и предстал на дебатах не в лучшей форме. Он выразил сожаление произошедшим

Джо Байден (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Неудачное выступление на предвыборных дебатах было связано с усталостью, объяснил журналистам президент США Джо Байден, передает Reuters.

«Дело в том, что, знаете ли, я был не очень умен. Я решил попутешествовать вокруг света пару раз, проехав около 100 часовых поясов <...> перед <...> дебатами. Не послушал своих сотрудников, вернулся и чуть не уснул на сцене», — сказал Байден.

Президент признал, что дебаты прошли не очень хорошо и сожалеет об этом, а также подчеркнул: он объясняет причины, а не оправдывается.

Не о всех перемещениях Байдена становится известно общественности, однако согласно публично известному расписанию, последней зарубежной поездкой президента США был визит в Италию за две недели до дебатов, 14 июня. Затем он совершал перелеты по США. Как выяснила AP, Байден в последнюю неделю перед дебатами интенсивно готовился в своей резиденции Кэмп-Дэвид.

Дебаты Байдена с Трампом прошли в ночь на 28 июня. Действующий президент выглядел растерянным, порой невнятно говорил и запинался, что вызвало беспокойство в Демократической партии и сомнения спонсоров, может ли он составить достойную конкуренцию республиканцу. Доноры обменивались с консультантами вопросами о возможности «что-то предпринять» и недоуменными сообщениями «wtf». Как позднее заверили в штабе, пожертвования продолжили поступать, никто из крупных спонсоров отказываться от поддержки не стал.

По мнению членов семьи Байдена, в таком результате дебатов виноваты ключевые советники президента, которые готовили его, но лишь переутомили. Другие приближенные президента отметили, что не стоит искать «козла отпущения», следует признать, что политик сам допустил ошибки.

Байден пообещал не снимать свою кандидатуру с выборов. «Послушай, Джо, мы не собираемся позволять 90 минутам определять четыре года, которые ты был президентом», — поддержала его супруга Джилл. Ей он признался, что чувствовал себя нехорошо.

Согласно результатам опроса CBS, к концу июня до 72% выросла доля американцев, считающих, что когнитивные способности Байдена недостаточно хороши для роли президента. В отношении Трампа так высказался каждый второй, 49%.