Axios узнал, что лидеры демократов ждут скорого выхода Байдена из гонки

В победу действующего президента не верит его ближайшее окружение, выходом для него может стать поддержка кандидатуры вице-президента Камалы Харрис, пишет издание

Джо Байден (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Несколько высокопоставленных членов Демократической партии США на условиях анонимности сказали изданию Axios, что президент Джо Байден может объявить о выходе из президентской гонки — возможно, даже в ближайшие выходные.

В то, что Байден не способен одержать победу на выборах, не верят ни лидеры его партии, ни его друзья, ни ключевые спонсоры демократов, отмечает Axios.

«У него есть выбор: остаться в истории героем или не ожидать, что когда-нибудь появится президентская библиотека Байдена», — сказал изданию близкий друг президента. В США существует традиция, по которой уходящие президенты открывают свои библиотеки — хотя это не библиотеки в прямом смысле слова, а скорее коллекция документов, записей и других материалов, связанных с деятельностью конкретного лидера. Сейчас в стране таких заведений 16.

Издание также отмечает, что заставить Байдена снять свою кандидатуру сложно: его поддерживает достаточное число делегатов, чтобы получить номинацию от Демпартии. Байден должен решиться сняться сам.

Тем не менее Axios называет вероятным сценарий, при котором Байден возьмет самоотвод и заявит о поддержке кандидатуры вице-президента Камалы Харрис, но решающее слово при этом оставит за делегатами на съезде Демократической партии (республиканцы уже провели свой съезд и официально объявили кандидатом Дональда Трампа — их соперники проведут мероприятие 19–22 августа в Техасе).

Рейтинг Байдена сильно подорвали два события: дебаты с Трампом в эфире CNN, по итогам которых многим наблюдателям действующий президент показался слабым, а его речь — бессвязной, и покушение на Трампа. В Демократической партии крепнут опасения провала на грядущих выборах. РБК проанализировал шансы Байдена в этом материале.