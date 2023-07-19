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Вице-канцлер ФРГ раскритиковал Индию за закупку дешевой нефти у России

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек раскритиковал Индию за закупку дешевой нефти у России
Нью-Дели получает выгоду от санкций против России, покупая нефть дешево, считает вице-канцлер и министр экономики Германии. По его мнению, позицию Индии трудно понять
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Роберт Хабек
Роберт Хабек (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек считает неправильным, что Индия получает выгоду от санкций против России, покупая нефть дешево. Об этом он заявил в интервью ntv.de.

«С европейской точки зрения исторически взращенную сдержанность Индии достаточно трудно понять. То, что Индия активно извлекает выгоду из санкций против России и ситуации в целом за счет активного импорта нефти из России, я не думаю, что это правильно», — сказал Хабек, который собирается посетить Нью-Дели.

Вице-канцлер привел аргументы индийской стороны, которая настаивает: «Мы не хотим российской нефти, но нам нужна нефть», поэтому страна старается покупать ее «как можно дешевле».

В мае 2023 года на фоне западных санкций и переориентации поставок углеводородов на Восток, а также более низких цен на Urals экспорт российской нефти в Индию достиг рекордного уровня — 46%, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. По данным аналитической компании Vortexa, Индия тогда импортировала из России по 1,96 млн барр. в сутки (около 8,3 млн т за весь месяц). При этом в январе 2022 года, до начала военных действий на Украине и введения из-за этого западных санкций против России, российские нефтяные компании поставили в страну лишь 260 тыс. т, что составило менее 2% от общего объема индийского нефтяного импорта. Для Индии основными поставщиками в то время выступали Саудовская Аравия, Ирак, а также Кувейт и ОАЭ.

Вице-премьер России Александр Новак в статье «Энергетическая политика России: разворот на Восток», опубликованной в начале июня в журнале «Энергетическая политика», писал, что поставки российской нефти в Индию в прошлом году выросли в 19 раз, до 41 млн т. Россия заняла второе место среди крупнейших поставщиков нефти в Китай и первое место по экспорту в Индию, отмечал он. По данным Резервного банка Индии, в денежном выражении поставки выросли с $2,2 млрд до $31,02 млрд.

В июле Bloomberg сообщил, что поставки российской нефти в Индию вновь достигли рекордного уровня: в июне они составили 2,2 млн барр. в день.

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Теги
Елена Чернышова
Германия Индия российская нефть
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