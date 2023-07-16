Россия вошла в тройку главных экспортеров товаров в Индию

Россия заняла второе место среди экспортеров товаров в Индию с $11 млрд, до находящегося на первом месте Китая ей не хватает $4 млрд. Экспорт товаров из Индии в Россию тоже вырос, но общая сумма не достигает $1 млрд

Фото: Amit Dave / Reuters

Россия в апреле—мае стала второй по объемам экспортированной в Индию продукции после Китая, следует из данных индийского Министерства торговли по импорту.

По данным ведомства, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года импорт вырос более чем на 200% — с $3,6 млрд до $11 млрд. Однако это не рекордный в процентном соотношении рост: импорт из Греции за тот же период вырос на 1330%.

На первом месте среди поставщиков товаров в Индию — Китай с почти $15,75 млрд, однако динамика по сравнению с прошлым годом незначительна — рост менее 2%.

Импорт из остальных стран, входящих в пятерку, напротив, снизился. В случае с США (третье место) — на 17% примерно, до $6,8 млрд; с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) — на 31%, до $6,67, с Саудовской Аравией — на 14%, до $5,8 млрд.

В пятерке стран, куда Индия экспортирует свою продукцию, России нет — она на 31-м месте, хотя в сравнении с апрелем—маем прошлого года рост индийского экспорта в Россию составил более 160% и достиг $640 млн. Среди 50 стран — лидеров в списке по экспорту такой рост не отмечен более ни у одной. В первую пятерку входят США, ОАЭ, Нидерланды, Китай и Британия — рост экспорта отмечается только с двумя европейскими странами из перечисленных.

В последние месяцы не раз сообщалось о новых рекордах по поставкам в Индию российской нефти. В частности, в мае поставки достигали 1,96 млн барр. в день, что было на 15% больше апрельского показателя. Bloomberg со ссылкой на данные аналитической фирмы Kpler писал, что в последний месяц весны на нефть из России пришлось 46% от всего нефтяного импорта Индии. В июне был установлен новый рекорд — 2,2 млн барр. в день.

Рост поставок наблюдается весь текущий год, хотя еще в начале 2022-го они составляли менее 0,5 млн т, в апреле приблизились к 8 млн.