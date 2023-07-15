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Путин поговорил с главой ЮАР после предложений отказаться от саммита

Кремль сообщил о разговоре Путина с главой ЮАР после предложений отказаться от саммита
Сирил Рамафоса
Сирил Рамафоса (Фото: Emmanuel Dunand / Reuters)

Владимир Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Темой переговоров стала африканская мирная инициатива по Украине и зерновая сделка. Путин заявил Рамафосе, что препятствия для российского экспорта в рамках зерновой сделки в соответствии с меморандумом России — ООН до сих пор не устранены.

Отдельно стороны коснулись подготовки к саммиту БРИКС, который запланирован 22–24 августа в Йоханнесбурге. Стороны условились провести на саммите двустороннюю встречу для обмена мнениями по двусторонней и международной повестке.

Ранее вице-президент ЮАР Пол Машатиле сообщил, что Рамафоса пытается лично убедить Путина не приезжать на саммит. Политик пояснил, что ЮАР ратифицировала Римский статут (основополагающий документ МУС), который выдал ордер на арест Путина, и должна соблюдать решения суда; однако для страны такой шаг немыслим, поскольку она пригласила российского президента на мероприятие.

«Для нас это большая дилемма. Конечно, мы не можем его арестовать. Это если бы как вы пригласили своего друга к себе домой, а затем арестовали его», — сказал Машатиле, отметив, что лучшим решением для ЮАР было бы, если бы Путин не приезжал. Москва отклонила просьбу южно-африканской стороны о том, чтобы Россию на саммите представлял глава МИДа Сергей Лавров. 

МУС выдал ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, заподозрив их в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». Россия, которая не ратифицировала Римский статут, считает решение суда юридически ничтожным. В Кремле выражали надежду, что ЮАР и другие страны-партнеры «не будут ориентироваться на незаконные решения» МУС. 

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Владимир Путин ЮАР Сирил Рамафоса БРИКС саммит
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