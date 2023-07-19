Bloomberg: ЕС попросил Аргентину не присоединяться к БРИКС, пока идет конфликт на Украине

Bloomberg узнал о просьбе ЕС к Аргентине повременить с членством в БРИКС

Аргентина более года назад подала заявку на вступление в БРИКС, но отложит его по просьбе ЕС из-за конфликта на Украине. По данным МИД России, к БРИКС желают присоединиться около 20 стран

Президент Аргентины Альберто Фернандес на саммите ЕС — CELAC (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Евросоюз попросил Аргентину отложить вступление в БРИКС, пока идет конфликт между Россией и Украиной, поэтому южно-американская страна пока не присоединится к союзу, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Аргентина подала заявку на вступление в БРИКС (сейчас в него входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) летом прошлого года. Также на такой шаг пошел Иран. В ноябре заявку подал Алжир. В июне этого года стало известно о заявках Египта и Эфиопии. Замглавы МИД России Сергей Рябков говорил, что всего к БРИКС хотят присоединиться около двух десятков стран.

Один из собеседников Bloomberg заявил, что расширение БРИКС грозит ему ослабеванием.

17-18 июля в Брюсселе проходил саммит ЕС и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), куда входит и Аргентина. По его итогам участники не согласовали совместное заявление из-за позиций по Украине. Поддержать его отказалась Никарагуа. Эта же страна, к примеру, в марте 2022 года проголосовала в ООН против резолюции с требованием прекратить конфликт на Украине. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в разговоре с Bloomberg отметил, что Европа и CELAC разошлись в позиции по конфликту, многие страны Южной Америки видят его «не так», как европейские.

Как отметил один из источников агентства, мягкую позицию по отношению к России заняла и Бразилия, президент которой, Луис Инасиу Лула да Силва, «опасался огорчить» Москву. Тем не менее, он поддержал итоговый документ. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Лула да Силва из «тех, кто способен наводить мосты».

В итоговом заявлении, которое одобрили 59 стран, говорится, что они «выразили глубокую обеспокоенность» из-за конфликта на Украине, поддержали черноморскую зерновую инициативу и идею о «справедливом и устойчивом мире».

В целом участники мероприятия положительно оценили его результаты. Президент Аргентины Альберто Фернандес отметил, что стороны «никогда прежде» не достигали такого количества договоренностей, как на этом саммите. Участники условились проводить подобные встречи каждые два года, следующий саммит пройдет в 2025-м в Колумбии.