Bloomberg узнал о просьбе ЕС к Аргентине повременить с членством в БРИКС

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 102,03 (+0,38) Инвестиции, 18 июл, 16:31 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 90,69 (+0,27) Инвестиции, 18 июл, 16:31
Байден провел переговоры с посланником папы Римского по Украине Политика, 07:22
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 07:20
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:10
Минфин предложил новые налоговые льготы компаниям в «русских офшорах» Экономика, 07:00
В Крыму перекрыли трассу «Таврида» из-за пожара на полигоне Общество, 06:53
Агента украинской разведки приговорили в России к 12 годам колонии Политика, 06:37
Bloomberg узнал о просьбе ЕС к Аргентине повременить с членством в БРИКС Политика, 06:22
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Керченская паромная переправа возобновила работу Политика, 06:14
ТАСС узнал о применении в бою новейших танков «Армата» Политика, 05:39
Наместник лавры из СИЗО заявил о контроле «первого человека страны» Политика, 05:21
Кличко сообщил о взрывах и работе ПВО в Киеве Политика, 05:07
Как выглядит премиальный электрокроссовер Voyah снаружи и внутри РБК Стиль и Voyah, 05:00
Почти 60% россиян слышали о «Короле и шуте», о Горшеневе — в разы меньше Общество, 05:00
У побережья Сальвадора произошло землетрясение Общество, 04:54
Политика ,  
0 

Bloomberg узнал о просьбе ЕС к Аргентине повременить с членством в БРИКС

Bloomberg: ЕС попросил Аргентину не присоединяться к БРИКС, пока идет конфликт на Украине
Аргентина более года назад подала заявку на вступление в БРИКС, но отложит его по просьбе ЕС из-за конфликта на Украине. По данным МИД России, к БРИКС желают присоединиться около 20 стран
Президент Аргентины Альберто Фернандес на саммите ЕС&nbsp;&mdash; CELAC
Президент Аргентины Альберто Фернандес на саммите ЕС — CELAC (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Евросоюз попросил Аргентину отложить вступление в БРИКС, пока идет конфликт между Россией и Украиной, поэтому южно-американская страна пока не присоединится к союзу, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Аргентина подала заявку на вступление в БРИКС (сейчас в него входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) летом прошлого года. Также на такой шаг пошел Иран. В ноябре заявку подал Алжир. В июне этого года стало известно о заявках Египта и Эфиопии. Замглавы МИД России Сергей Рябков говорил, что всего к БРИКС хотят присоединиться около двух десятков стран.

Один из собеседников Bloomberg заявил, что расширение БРИКС грозит ему ослабеванием.

17-18 июля в Брюсселе проходил саммит ЕС и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), куда входит и Аргентина. По его итогам участники не согласовали совместное заявление из-за позиций по Украине. Поддержать его отказалась Никарагуа. Эта же страна, к примеру, в марте 2022 года проголосовала в ООН против резолюции с требованием прекратить конфликт на Украине. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в разговоре с Bloomberg отметил, что Европа и CELAC разошлись в позиции по конфликту, многие страны Южной Америки видят его «не так», как европейские.

Как отметил один из источников агентства, мягкую позицию по отношению к России заняла и Бразилия, президент которой, Луис Инасиу Лула да Силва, «опасался огорчить» Москву. Тем не менее, он поддержал итоговый документ. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Лула да Силва из «тех, кто способен наводить мосты».

В итоговом заявлении, которое одобрили 59 стран, говорится, что они «выразили глубокую обеспокоенность» из-за конфликта на Украине, поддержали черноморскую зерновую инициативу и идею о «справедливом и устойчивом мире».

Читайте на РБК Pro
Релоканты возвращаются в Россию. Что им не понравилось за рубежом
Не отказаться, а отложить: как сэкономить, не меняя образ жизни
Алхимик или стратег: кто вы как лидер и чем это знание поможет бизнесу
Как изменится экономика стран Центральной Азии к 2025 году

В целом участники мероприятия положительно оценили его результаты. Президент Аргентины Альберто Фернандес отметил, что стороны «никогда прежде» не достигали такого количества договоренностей, как на этом саммите. Участники условились проводить подобные встречи каждые два года, следующий саммит пройдет в 2025-м в Колумбии.

В CELAC входят: Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Доминика, Эквадор, Сальвадор, Гранада, Гватемала, Гайана, Гондурас, Ямайка, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика, Сент-Люсия, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Суринам и Венесуэла.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Аргентина БРИКС Евросоюз Украина
Материалы по теме
SCMP объяснила привлекательность БРИКС для африканских стран
Политика
В МИДе понадеялись, что ЮАР обеспечит иммунитет Путина на саммите БРИКС
Политика
Рябков заявил о намерении почти 20 стран присоединиться к БРИКС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter