В МИДе понадеялись, что ЮАР обеспечит иммунитет Путина на саммите БРИКС

Владимир Путин (Фото: РИА Новости / Getty Images)

Москва уверена, что Южно-Африканская Республика обеспечит иммунитет президенту Владимиру Путину во время проведения саммита БРИКС в августе. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Исходим из того, что южноафриканская сторона в качестве страны — хозяйки саммита БРИКС, безусловно, будет руководствоваться тем пониманием, что высшие должностные лица пользуются абсолютным юрисдикционным иммунитетом от подобных преследований», — заявил Рябков.

Он также заявил, что южноафриканской стороне направили соответствующие сигналы.

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, заподозрив их в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». В МИДе подчеркнули, что решение суда является «ничтожным, провокационным и категорически неприемлемым».

ЮАР входит в список из 123 стран, которые ратифицировали Римский статут (основополагающий документ МУС) и признают его юрисдикцию. Канцелярия главы государства заявляла, что страна не собирается выходить из-под юрисдикции МУС. Россия подписала этот документ в 2000 году, но в 2016 году отказалась быть участницей договора. Не ратифицировали его также Китай, Турция, Индия, США и другие страны.

В августе в ЮАР состоится саммит глав государств стран БРИКС. В связи с этим члены правительства ЮАР предложили президенту Сирилу Рамафосе три возможных варианта приглашения российской стороны, писала местная газета The Sunday Times. Первый подразумевает, что Путина на саммите будет представлять российский МИД, второй — что он примет участие во встрече виртуально. Наконец, чиновники предлагают попросить Китай, который в 2022 году выступал хозяином саммита БРИКС, провести встречу у себя и в этот раз.