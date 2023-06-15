Рябков заявил о намерении почти 20 стран присоединиться к БРИКС

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Количество стран, желающих присоединиться к БРИКС, продолжает расти и уже достигло почти 20, заявил ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, намерение такого количества государств войти в состав объединения — «это отражение возрастающей и уже очень существенной роли БРИКС на международной арене как объединения единомышленников».

Сейчас в БРИКС входят пять стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Обсуждение критериев вхождения в БРИКС продолжается, добавил Рябков. При этом он напомнил, что ЮАР приняли в объединение без предварительных условий. «Думаю, что сильные кандидаты, которых немало, могут обращаться и к этому опыту тоже, прогнозируя для себя, что может и не может происходить», — сказал замглавы МИДа.

Накануне заявку на вступление в БРИКС подал Египет. Российский посол в Каире Георгий Борисенко рассказал, что египетские власти заинтересованы в одной из инициатив БРИКС — максимальном переводе торговли на альтернативные валюты, «будь то национальные или же создание некой совместной валюты».

В прошлом году заявки на вступление в БРИКС подавали Иран и Аргентина. Готовность рассмотреть присоединение к блоку выражал Алжир.

В начале июня текущего года власти ЮАР сообщили, что число поступивших заявок на вступление выросло до 13, а всего более 20 стран на формальном и неформальном уровне заявили об интересе к членству в объединении. В республике надеются, что процедуру расширения группы утвердят к саммиту глав стран БРИКС 22–24 августа.