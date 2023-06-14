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Египет подал заявку на вступление в БРИКС

Посол России: Египет подал заявку на вступление в БРИКС
Каир заинтересован в переводе торговли на альтернативные валюты, сообщил российский посол. Власти ЮАР говорили, что возможность вхождения в группу рассматривают 20 стран, но процедура ее расширения пока не утверждена
Фото: РИА Новости / Getty Images
Фото: РИА Новости / Getty Images

Египет подал заявку на вступление в БРИКС, сообщил ТАСС российский посол в Каире Георгий Борисенко.

Дипломат отметил, что египетские власти заинтересованы в одной из инициатив БРИКС — максимальном переводе торговли на альтернативные валюты, «будь то национальные или же создание некой совместной валюты».

Членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

О том, что Египет рассматривает возможность присоединиться к объединению, в июле 2022 года сообщила президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд. В феврале Борисенко рассказывал, что Каир «обозначил такое свое желание в официальных письмах, направленных всем членам группы», и Москва поддержала этот запрос. Египет также стал членом Нового банка развития, созданного членами БРИКС в 2015 году.

БРИКС была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. В 2010 году к ней присоединилась ЮАР.

В прошлом году заявки на вступление в БРИКС подавали Иран и Аргентина, готовность рассмотреть присоединение к блоку выражал Алжир. В начале июня текущего года власти Южно-Африканской Республики сообщили, что число поступивших заявок на вступление выросло до 13, а всего более 20 стран на формальном и неформальном уровне заявили об интересе к членству в объединении. Процедура расширения группы пока не утверждена, в ЮАР надеются, что ее концепцию утвердят к саммиту глав стран БРИКС 22–24 августа.

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