Число кандидатов на пост премьера Великобритании сократилось до трех
Из борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании выбыла экс-замминистра по жилищному строительству Кеми Баденок, сообщает The Guardian. По итогам четвертого тура голосования, которое проводится среди депутатов парии, она набрала 59 голосов (на один больше, чем во время предыдущего раунда).
В пятый тур, который состоится 20 июля, прошли три кандидата:
- бывший министр финансов Риши Сунак (118);
- экс-министр по международному развитию Пенни Мордонт (92);
- министр иностранных дел Лиз Трасс (86).
Сунак лидировал и в предыдущих раундах, заручившись самой большой поддержкой однопартийцев.
Когда в списке останутся два кандидата, к выборам главы британского правительства присоединятся все члены Консервативной партии Британии. Голосование пройдет по почте и будет продолжаться до осени. Имя нового премьер-министра станет известно 5 сентября.
До этого момента обязанности главы правительства будет исполнять Борис Джонсон. 7 июля он объявил об уходе в отставку, этому предшествовала череда скандалов вокруг фигуры премьера. Последний из них связан с Крисом Пинчером — членом правительства Джонсона, которого обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам.
Мордонт ранее пообещала, что в случае назначения главой правительства Соединенного Королевства она возглавит усилия стран Запада, направленные против «жестокой агрессии» России, начавшей военную операцию на Украине. Трасс заявила, что если станет премьером, она встретится на саммите G20 c российским президентом Владимиром Путиным и осадит его. В Кремле после этого сообщили, что фиксируют высказывания всех претендентов на пост премьер-министра Британии.