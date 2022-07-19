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Число кандидатов на пост премьера Великобритании сократилось до трех

Сунак, Мордонт и Трасс вышли в пятый тур выборов премьера Великобритании
Из гонки за пост премьера Британии выбыла экс-замминистра по жилищному строительству Кеми Баденок. В четвертом туре вновь лидирует бывший глава Минфина Риши Сунак, в следующем раунде он поборется с Пенни Мордонт и Лиз Трасс
Кэми Баденох во время дебатов
Кэми Баденох во время дебатов (Фото: Jonathan Hordle / Getty Images)

Из борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании выбыла экс-замминистра по жилищному строительству Кеми Баденок, сообщает The Guardian. По итогам четвертого тура голосования, которое проводится среди депутатов парии, она набрала 59 голосов (на один больше, чем во время предыдущего раунда).

В пятый тур, который состоится 20 июля, прошли три кандидата:

  • бывший министр финансов Риши Сунак (118);
  • экс-министр по международному развитию Пенни Мордонт (92);
  • министр иностранных дел Лиз Трасс (86).

Сунак лидировал и в предыдущих раундах, заручившись самой большой поддержкой однопартийцев.

Один из пяти кандидатов на пост премьера Британии выбыл после голосования
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Лиз Трасс, Кеми Баденох, Риши Сунак и Том Тугендхат (справа) во время дебатов

Когда в списке останутся два кандидата, к выборам главы британского правительства присоединятся все члены Консервативной партии Британии. Голосование пройдет по почте и будет продолжаться до осени. Имя нового премьер-министра станет известно 5 сентября.

До этого момента обязанности главы правительства будет исполнять Борис Джонсон. 7 июля он объявил об уходе в отставку, этому предшествовала череда скандалов вокруг фигуры премьера. Последний из них связан с Крисом Пинчером — членом правительства Джонсона, которого обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам.

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Мордонт ранее пообещала, что в случае назначения главой правительства Соединенного Королевства она возглавит усилия стран Запада, направленные против «жестокой агрессии» России, начавшей военную операцию на Украине. Трасс заявила, что если станет премьером, она встретится на саммите G20 c российским президентом Владимиром Путиным и осадит его. В Кремле после этого сообщили, что фиксируют высказывания всех претендентов на пост премьер-министра Британии.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Великобритания премьер-министр кандидаты
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