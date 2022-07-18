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Песков заявил о нехватке сдержанности у кандидатов на пост Джонсона

Пресс-секретарь президента заявил, что в Кремле фиксируют высказывания всех претендентов на пост премьер-министра Британии
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Не все претенденты на пост премьер-министра Великобритании «могут похвастаться дипломатической сдержанностью», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за дебатами кандидатов.

По словам Пескова, в Москве «тщательно фиксируют» все высказывания претендентов на пост британского премьер-министра. При этом он воздержался от ответа на вопрос, готовы ли в Москве принять министра иностранных дел Лиз Трасс, которая также рассчитывает возглавить правительство.

Песков добавил, что Россия готовится к участию в саммите G20, но решение о целесообразности будет приниматься позже. При этом, по словам представителя Кремля, договоренностей в двусторонних встречах пока нет.

Трасс не раз выступала с критикой российских властей. Так, 17 июля Трасс заявила, что в случае избрания премьером намерена встретиться на саммите G20 в Индонезии. «Я думаю, очень важно, чтобы у нас были голоса свободного мира, осаждающие Владимира Путина. Я была готова осадить [главу МИД России] Сергея Лаврова. И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. Я поеду туда и вызову его на разговор», — заявила Трасс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на это ответила, что у Трасс «осаждалка с вызывалкой не выросли».

Трасс приезжала в Москву в февраля и вела переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Последний позже назвал результаты переговоров неудачными, назвав их «разговором немого с глухим».

Пост премьер-министра Великобритании стал вакантным после отставки Бориса Джонсона. Помимо Трасс возглавить правительство рассчитывают экс-министр финансов Риши Сунак, младший министр по торговым отношениям Пенни Мордонт, экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох.

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В ходе дебатов, прошедших накануне, все кандидаты высказали свое отношение к переговорам с Россией. Так, Баденок заявила, что не намерена тратить на них время, а Мордонт сообщила, что не будет садиться за стол переговоров, пока продолжаются военные действия на Украине. Что касается Сунака, то он заявил, что не поедет на саммит G20, если там будет присутствовать глава Минфина России Антон Силуанов. 

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Теги
Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова, Артем Филипенок Артем Филипенок
Лиз Трасс Дмитрий Песков Великобритания
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