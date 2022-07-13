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Во второй тур выборов премьера Британии прошли шесть кандидатов

В первом туре лидирует экс-глава Минфина Риши Сунак, набравший 88 голосов. В следующий раунд также проходит министр иностранных дел Лиз Трасс. Из гонки выбыли двое кандидатов. Новое голосование состоится 14 июля

Риши Сунак (второй слева) Пенни Мордонт Лиз Трасс Кеми Баденох (в центре) Том Тугендхат Сью-Эллен Брейвермен

Шесть кандидатов на должность главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании прошли во второй тур голосования. Об этом сообщил сэр Грэм Брэди, председатель партийного Комитета 1922 года, передает The Guardian. Комитетом 1922 года называют парламентскую группу консерваторов, не попавших в правительство, вышедших из правительства или недавно вступивших в партию.

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Фотогалерея 
Фото:Alberto Pezzali / AP


Для прохождения в следующий тур кандидату нужно набрать как минимум 30 голосов от однопартийцев. Самой большой поддержкой заручился бывший министр финансов Риши Сунак (88). Также в следующий раунд попали:

  • младший министр по торговым отношениям Пенни Мордонт (67);
  • министр иностранных дел Лиз Трасс (50);
  • экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох (40);
  • председатель специального комитета по иностранным делам палаты общин Том Тугендхат (37);
  • генпрокурор Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен (32).

Из гонки выбыли действующий глава Минфина Надхим Захави и экс-глава МИДа Джереми Хант, которые получили 25 и 18 голосов соответственно.

Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Британии
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Лиз Трасс

После первого тура пройдут еще несколько раундов, в результате которых должны остаться только два претендента на должность премьера (второй намечен на четверг, 14 июля). Их кандидатуры вынесут на всеобщее голосование членов Консервативной партии. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября, сообщает Би-би-си.

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До избрания нового лидера Консервативной партии обязанности премьер-министра будет исполнять Борис Джонсон. Он объявил об отставке 7 июля, это произошло на фоне скандала из-за его кадровых назначений. Причиной стало поведение бывшего заместителя главного организатора Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера. Он устроил пьяный дебош в элитном клубе для консерваторов в Лондоне, а также приставал к двоим мужчинам. Впоследствии Пинчер извинился и ушел с должности.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Великобритания премьер-министр голосование Лиз Трасс Борис Джонсон
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