Во второй тур выборов премьера Британии прошли шесть кандидатов

В первом туре лидирует экс-глава Минфина Риши Сунак, набравший 88 голосов. В следующий раунд также проходит министр иностранных дел Лиз Трасс. Из гонки выбыли двое кандидатов. Новое голосование состоится 14 июля

Шесть кандидатов на должность главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании прошли во второй тур голосования. Об этом сообщил сэр Грэм Брэди, председатель партийного Комитета 1922 года, передает The Guardian. Комитетом 1922 года называют парламентскую группу консерваторов, не попавших в правительство, вышедших из правительства или недавно вступивших в партию.

младший министр по торговым отношениям Пенни Мордонт (67);

министр иностранных дел Лиз Трасс (50);

экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох (40);

председатель специального комитета по иностранным делам палаты общин Том Тугендхат (37);

генпрокурор Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен (32).

Для прохождения в следующий тур кандидату нужно набрать как минимум 30 голосов от однопартийцев. Самой большой поддержкой заручился бывший министр финансов Риши Сунак (88). Также в следующий раунд попали:

Из гонки выбыли действующий глава Минфина Надхим Захави и экс-глава МИДа Джереми Хант, которые получили 25 и 18 голосов соответственно.

После первого тура пройдут еще несколько раундов, в результате которых должны остаться только два претендента на должность премьера (второй намечен на четверг, 14 июля). Их кандидатуры вынесут на всеобщее голосование членов Консервативной партии. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября, сообщает Би-би-си.

Читайте на РБК Pro Pro Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Статьи Pro Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют Статьи Pro Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт Статьи Pro Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Статьи Pro В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить Инструкции Pro На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что Кейсы Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции Pro Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать Статьи

До избрания нового лидера Консервативной партии обязанности премьер-министра будет исполнять Борис Джонсон. Он объявил об отставке 7 июля, это произошло на фоне скандала из-за его кадровых назначений. Причиной стало поведение бывшего заместителя главного организатора Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера. Он устроил пьяный дебош в элитном клубе для консерваторов в Лондоне, а также приставал к двоим мужчинам. Впоследствии Пинчер извинился и ушел с должности.