Один из пяти кандидатов на пост премьера Британии выбыл после голосования

Том Тугендхат набрал 31 голос и выбыл из списка претендентов на пост главы правительства, лидером гонки снова стал Риши Сунак. Он возглавлял в кабинете Джонсона Минфин. Голосования продолжатся, пока не останутся два кандидата

Лиз Трасс, Кеми Баденох, Риши Сунак и Том Тугендхат (справа) во время дебатов (Фото: Jonathan Hordle / Getty Images)

Председатель комиссии по иностранным делам палаты общин Великобритании Том Тугендхат выбыл из числа кандидатов на пост премьер-министра королевства после третьего тура голосования, передает The Independent.

Голосование проводится среди депутатов Консервативной партии (тори), победитель станет лидером как самой партии, так и правительства Британии. Голоса распределились следующим образом:

экс-канцлер Казначества Риши Сунак — 115;

младший министр по торговым отношениям Пенни Мордонт — 82;

глава МИДа Лиз Трасс — 71;

экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденок — 58;

Тугендхат — 31.

Голосования продолжатся до момента, пока участниками гонки не останутся двое кандидатов. Затем к выборам главы британского правительства присоединятся все члены Консервативной партии Британии, по состоянию на прошлый год их насчитывалось около 200 тыс. Это голосование пройдет по почте и продолжится до 2 сентября, а спустя три дня, к 5 сентября, объявят имя нового премьер-министра.

По итогам второго тура лидером гонки был Сунак со 101 голосом, Мордонт получила 83. За Трасс, Баденок и Тугендхата отдали тогда 64, 49 и 32 голоса.

До избрания нового лидера тори обязанности главы правительства будет исполнять Борис Джонсон. Он объявил об отставке в начале месяца — 7 июля, это произошло на фоне скандала из-за его кадровой политики. Он рассказал тогда о попытке убедить членов своего правительства, что смена премьера была бы «эксцентричной» в это время, и выразил сожаление, что его аргументы не сработали.

Читайте на РБК Pro Pro Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога Инструкции Pro Принудительный кибераудит: почему власти заставляют компании его провести Принудительный кибераудит: почему власти заставляют компании его провести Статьи Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции Pro Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Инструкции Pro Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Статьи Pro Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Кейсы Pro Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Саммари Pro x The Economist Сможет ли еврозона сохранить единство перед лицом кризиса — The Economist Сможет ли еврозона сохранить единство перед лицом кризиса — The Economist Статьи

Причиной стало поведение экс-заместителя главного организатора Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера, который устроил пьяный дебош в элитном клубе для консерваторов в Лондоне «Карлтон», а также приставал к двум мужчинам. Позднее Пинчер принес извинения и покинул должность. Стало известно, что премьер назначал Пинчера на высокие посты, зная о расследовании против него по подозрению в домогательствах. Джонсон в интервью Sky News извинился перед избирателями и заявил, что сожалеет о своих решениях по назначениям Пинчера.