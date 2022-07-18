Один из пяти кандидатов на пост премьера Британии выбыл после голосования
Председатель комиссии по иностранным делам палаты общин Великобритании Том Тугендхат выбыл из числа кандидатов на пост премьер-министра королевства после третьего тура голосования, передает The Independent.
Голосование проводится среди депутатов Консервативной партии (тори), победитель станет лидером как самой партии, так и правительства Британии. Голоса распределились следующим образом:
- экс-канцлер Казначества Риши Сунак — 115;
- младший министр по торговым отношениям Пенни Мордонт — 82;
- глава МИДа Лиз Трасс — 71;
- экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденок — 58;
- Тугендхат — 31.
Голосования продолжатся до момента, пока участниками гонки не останутся двое кандидатов. Затем к выборам главы британского правительства присоединятся все члены Консервативной партии Британии, по состоянию на прошлый год их насчитывалось около 200 тыс. Это голосование пройдет по почте и продолжится до 2 сентября, а спустя три дня, к 5 сентября, объявят имя нового премьер-министра.
По итогам второго тура лидером гонки был Сунак со 101 голосом, Мордонт получила 83. За Трасс, Баденок и Тугендхата отдали тогда 64, 49 и 32 голоса.
До избрания нового лидера тори обязанности главы правительства будет исполнять Борис Джонсон. Он объявил об отставке в начале месяца — 7 июля, это произошло на фоне скандала из-за его кадровой политики. Он рассказал тогда о попытке убедить членов своего правительства, что смена премьера была бы «эксцентричной» в это время, и выразил сожаление, что его аргументы не сработали.
Причиной стало поведение экс-заместителя главного организатора Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера, который устроил пьяный дебош в элитном клубе для консерваторов в Лондоне «Карлтон», а также приставал к двум мужчинам. Позднее Пинчер принес извинения и покинул должность. Стало известно, что премьер назначал Пинчера на высокие посты, зная о расследовании против него по подозрению в домогательствах. Джонсон в интервью Sky News извинился перед избирателями и заявил, что сожалеет о своих решениях по назначениям Пинчера.