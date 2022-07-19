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Война в Сирии ,  
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Верховный лидер Ирана предостерег Эрдогана от военной атаки на Сирию

Али Хаменеи в день переговоров с Россией и Турцией призвал Анкару прекратить военную операцию на севере Сирии. Эрдоган начал операцию в первых числах июля, заявив, что намерен создать зону безопасности для защиты от террористов
Али Хаменеи
Али Хаменеи (Фото: Пресс-служба верховного лидера Ирана / AP)

Любое нападение на север Сирии определенно нанесет ущерб Турции, Сирии и всему региону, считает духовный лидер Ирана Али Хаменеи. Об этом он заявил при разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает иранское агентство IRNA.

Хаменеи пояснил, что терроризму обязательно нужно противостоять, но военная атака на Сирию пойдет на пользу скорее террористам. Он подчеркнул, что проблема безопасности должна решаться путем переговоров, а Иран, Турция, Сирия и Россия должны совместно договориться о решении.

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Аятолла также подчеркнул, что Иран обязательно будет сотрудничать с Турцией по этому вопросу, так как Анкара рассматривает его как важнейший для своей безопасности, а Иран печется о безопасности Турции. Хаменеи также считает, что необходимо активизировать диалог с Ираном и Турцией, так как пока число и качество контактов между странами намного ниже потенциала отношений.

Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Анкара всегда выступала против санкций в отношении Ирана и будет продолжать это делать. Он также сообщил, что Турция поддерживает «законные ожидания» Ирана в переговорах о «ядерной сделке» и призывает бизнес инвестировать в Иран. Президент Турции также заявил, что террористические группировки в Сирии много лет получают финансовую поддержку от США, Германии, Великобритании и Франции.

Путин прибыл с визитом в Иран
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Эрдоган прилетел на встречу с Путиным и Али Хаменеи в Тегеран 19 июля. На этот день в Тегеране запланированы трехсторонние переговоры с участием президента России Владимира Путина. Одной из тем встречи должны стать переговоры о вывозе зерна из заблокированных черноморских портов Украины.

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Турция начала новую военную операцию на севере Сирии 1 июля. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, ее цель — установление контроля над городами Талль-Рифат и Манбидж и создание 30-километровой зоны безопасности вдоль турецкой границы. Как заявил Эрдоган, в дальнейшем Турция намерена зачистить и другие граничащие со страной районы Сирии.

Россия обратилась к Турции с призывом остановить операцию на севере Сирии
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Фото:Khalil Ashawi / Reuters

Северные районы Сирии вдоль границы с Турцией контролирует военный альянс Сирийские демократические силы, образованный при поддержке международной коалиции в Сирии, возглавляемой США. В альянс входят в том числе курдские Отряды народной самообороны (YPG) — военное крыло Рабочей партии Курдистана (РПК). Турция считает РПК и YPG террористическими организациями.

На турецкую операцию отреагировали в МИД Сирии. Там назвали ее нарушением сирийского суверенитета.

Москва также считает, что спецоперация, которую Турция проводит в Сирии, приведет к эскалации напряженности в регионе. «Мы считаем, что это [проведение операции] было бы неразумным шагом, который может привести к дестабилизации ситуации, эскалации напряженности и новому витку вооруженного противостояния в этой стране», — заявил 15 июля спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Сирия Иран Али Хаменеи Реджеп Тайип Эрдоган Рабочая партия Курдистана
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