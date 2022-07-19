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Путин и Эрдоган проведут переговоры в Иране

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут личную встречу в Иране 19 июля, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Он рассказал, что Путин и Эрдоган обязательно обсудят вопросы вывоза зерна с Украиной. «Это сто процентов», — подчеркнул помощник президента России, отметив, что работа по этому вопросу ведется «весьма активно».

Президенты России и Турции также обсудят вместе с иранским коллегой Эбрахимом Раиси урегулирование ситуации в Сирии, планируется затронуть планы Анкары провести на севере соседней республики военную операцию против курдских формирований.

«Российская принципиальная позиция заключается в том, что мы выступаем против любых действий, нарушающих базовый принцип сирийского урегулирования, который закреплен в соответствующих резолюциях Совбеза [ООН] и в решениях астанинского формата, — добавил Ушаков. Он пояснил, что этими принципами являются уважение суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.

Эрдоган обсудит с турецким правительством решение «зернового вопроса»
Политика
Фото:Benoit Tessier / Reuters

В Кремле ранее назвали встречу Путина с президентами Турции и Ирана очень важной, поскольку будет возможность обсудить глобальные проблемы. Путин, Эрдоган и Раиси договорились встретиться «по очередности», уточнил представитель российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что у Путина также запланирована личная встреча с с верховным руководителем Ирана Али Хаменеи.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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