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Зеленский сменил глав СБУ в пяти регионах Украины

Руководство сменилось в Сумской, Полтавской, Закарпатской, Днепропетровской и Харьковской областях. В отставку отправлен замглавы СБУ Владимир Горбенко. Ранее президент уволил главу СБУ Ивана Баканова и объявил о кадровой ревизии
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сменил начальников Службы безопасности Украины в пяти регионах страны, следует из опубликованных на его сайте указов.

  • Руслана Григоренко (Сумская область) сменит на посту Эдуард Федоров.
  • Владимира Краснянского (Днепропетровская область) — Сергей Лысак. Другим указом Лысак уволен с поста главы СБУ Житомирской области. Документ о назначении в этом регионе на сайте президента Украины пока не опубликован.
  • Вместо Ивана Рудницкого Службу безопасности в Закарпатской области возглавит Евгений Борзилов, а Рудницкий вместо него станет главой СБУ в Полтавской области.
  • Александр Куць назначен начальником СБУ в Харьковской области. Его предшественника Романа Дудина уволили еще в мае, так как он «не работал на защиту города с первых дней».

Еще одним указом Зеленский снял Владимира Горбенко с поста замглавы ведомства.

Верховная рада уволила отстраненного Зеленским главу СБУ
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Иван Баканов

16 июля на Украине задержали экс-главу СБУ по Крыму Олега Кулинича. По данным источников «Украинской правды» и «РБК Украина», его подозревают в госизмене (ст. 111 УК Украины, ему грозит до 15 лет тюрьмы). На следующий день глава государства отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова по 47-й статье Дисциплинарного устава ВСУ — за ненадлежащее исполнение или неисполнение служебных обязанностей, которые повлекли за собой человеческие жертвы или другие тяжелые последствия. Отстранена была и генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Зеленский объяснил свое решение связями сотрудников СБУ и Генпрокуратуры с российскими спецслужбами. В офисе главы государства отмечали, что решение об увольнении Баканова и Венедиктовой будет принято по итогам служебной проверки.

18 июля президент назначил врио главы Службы безопасности Василия Малюка, первого заместителя Баканова. В тот же день Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Баканова, парламент отправил его в отставку.

Президент объявил о кадровой ревизии в СБУ. По его словам, решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. «Разный уровень [сотрудников], разные направления [работы]. Но основания похожи — неудовлетворительные результаты работы», — пояснил Зеленский.

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