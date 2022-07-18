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Зеленский заявил о кадровой ревизии в СБУ

Решается вопрос об увольнении 28 сотрудников службы, работающих на разных направлениях. Ранее Зеленский отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Пресс-служба Президента Украины / AP)

В Службе безопасности Украины (СБУ) идет кадровая ревизия, решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram.

«Разный уровень [сотрудников], разные направления [работы]. Но основания похожи — неудовлетворительные результаты работы», — сказал он.

Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении главы СБУ
Политика
Иван Баканов

Ранее Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и внес проект соответствующего постановления в Верховную Раду. Руководителя службы отстранили от должности по 45-й статье Дисциплинарного устава ВСУ, которая предусматривает ненадлежащее исполнение обязанностей или их неисполнение, способное повлечь за собой гибель людей или иные тяжелые последствия. Должность Баканова временно занял первый заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк.

Вместе с главой СБУ своего поста также лишилась генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Чиновницу сменил ее собственный заместитель Алексей Симоненко.

В ответ на обе отставки официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, заявила, что в стране «денацификация идет полным ходом».

По словам самого Зеленского, у властей появились «очень серьезными вопросы» к деятельности обоих чиновников из-за связи сотрудников ведомств с Россией. Зеленский привел данные, согласно которым в стране на 17 июля было зарегистрировано 651 уголовное производство по статьям о государственной измене и коллаборационной деятельности сотрудников прокуратуры, ведомств досудебного расследования и иных силовых служб. В 198 случаях фигурантам уже предъявили подозрение. Зеленский также добавил, что работу на занятых Россией территориях продолжили свыше 60 сотрудников прокуратуры и СБУ.

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«Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, которые зафиксированы между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, ставят очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ», — говорил президент Украины.

В конце июня Зеленский сказал, что власти проверяют работу силовиков, так как «24-го числа [февраля] некоторые представители тех или иных правоохранительных органов куда-то делись вместо того, чтобы защищать свой народ». Источники газеты Politico из окружения украинского президента тогда же рассказывали, что Киев был «крайне недоволен» Бакановым из-за решений его подчиненных.

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Татьяна Зыкина
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