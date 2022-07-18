Зеленский назначил врио главы СБУ

Накануне президент отстранил от должности главу Службы безопасности Ивана Баканова из-за ненадлежащего исполнения обязанностей, которое повлекло тяжелые последствия. Службу безопасности временно возглавит его заместитель

Василий Малюк (Фото: Wikimedia Commons)

Первый заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк временно возглавит службу, следует из указа президента.

Малюку 38 лет, он находится на посту замглавы СБУ с марта 2022 года. До этого он несколько дней был заместителем министра внутренних дел, но был уволен с этой должности 27 февраля. Еще раньше, в 2020–2021 годах, он уже работал в СБУ первым заместителем председателя — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления службы.

В конце марта Малюку было присвоено звание бригадного генерала.

Накануне Владимир Зеленский отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова за ненадлежащее исполнение или неисполнение служебных обязанностей, которые повлекли за собой человеческие жертвы или другие тяжелые последствия или создали угрозу наступления таких последствий.

Глава государства также отстранил генпрокурора Ирину Венедиктову. Ее обязанности временно будет исполнять ее заместитель Алексей Симоненко.

Зеленский объяснил свое решение связями сотрудников, возглавляемых Бакановым и Венедиктовой, ведомств с Россией. Он отметил, что более 60 сотрудников прокуратуры и СБУ продолжили работу на взятых под контроль российскими войсками в ходе спецоперации территориях. Всего же в стране зарегистрировано 651 уголовное производство по статьям о госизмене и коллаборационной деятельности работников прокуратуры, ведомств досудебного расследования и других силовых служб. «Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, которые зафиксированы между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, ставят очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям», — заявил Зеленский.

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Ранее Politico писала, что в Киеве «крайне недовольны» работой Баканова и решениями, которые принимали его подчиненные. Действия высокопоставленных сотрудников СБУ в первые часы и дни боевых действий на Украине «могли стоить стране драгоценных территорий», в том числе Херсона, сообщили источники издания.

Отстранение Баканова и Венедиктовой не означает их увольнения, об этом речи сейчас не идет, подчеркнул замглавы офиса президента Андрей Смирнов в эфире телемарафона, передает «Страна». Президент определится, вносить ли в парламент представления об их увольнении, после служебной проверки.

16 июля был задержан экс-глава СБУ по Крыму Олег Кулинич. По данным источников «Украинской правды» и «РБК Украины», его подозревают в госизмене (ст. 111 УК Украины, до 15 лет тюрьмы).