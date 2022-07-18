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Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении главы СБУ

Президент Украины уволил Ивана Баканова 17 июля вместе с генпрокурором Ириной Венедиктовой. Их отстранили от должности за связи сотрудников ведомств с Россией
Иван Баканов
Иван Баканов (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, следует из данных на сайте парламента.

Зеленский уволил Баканова 17 июля. Тогда же своего поста лишилась генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Временным главой СБУ был назначен первый замглавы Василий Малюк, а исполнять обязанности генпрокурора будет заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко.

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Баканов был отстранен от должности по 47-й статье Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины — за ненадлежащее исполнение или неисполнение служебных обязанностей, которые повлекли за собой человеческие жертвы, другие тяжелые последствия или создали угрозу для наступления таких последствий.

Позднее Зеленский пояснил, что чиновники уволены из-за связей сотрудников их ведомств с Россией.

Издание Strana.ua со ссылкой на источники писало, что задержанный 16 июля бывший глава крымского СБУ Олег Кулинич был связан с Бакановым и был его помощником. Кулинич, по данным источников «Украинской правды» и «РБК Украина», подозревается в государственной измене (ст. 111 УК Украины, максимальное наказание по ней — 15 лет тюремного заключения). Он возглавлял крымское управление СБУ с октября 2020 года, в начале марта этого года Зеленский его уволил.

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По словам украинского лидера, в стране расследуется 651 уголовное дело по статьям о госизмене и коллаборационной деятельности сотрудников прокуратуры и других силовых ведомств. Более 60 сотрудников СБУ и прокуратуры остались на занятых Россией территориях и продолжают работу, указал президент.

О недовольстве в Киеве работой Баканова и его подчиненных еще до увольнения писало издание Politico. По словам источников, решения высокопоставленных сотрудников СБУ в начале военных действий на Украине «могли стоить стране драгоценных территорий», в том числе Херсона.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя увольнение глав СБУ и Генпрокуратуры, заявила, что в стране «денацификация идет полным ходом».

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Елена Чернышова
Владимир Зеленский увольнение СБУ
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