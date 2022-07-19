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Глава СНБО заявил, что Украина переходит на снаряды НАТО вместо советских

Глава СНБО Данилов: Украина переходит на снаряды калибров НАТО
Украина переходит на снаряды калибров 155 мм и других, принятых в НАТО, в то время как советские снаряды 152-го и 122-го калибров в Европе заканчиваются, заявил глава СНБО
Алексей Данилов
Алексей Данилов (Фото: Евгений Любимов / Ukrinform / ZUMA / ТАСС)

Снаряды советского образца в Европе заканчиваются, Украина переходит на снаряды калибров НАТО, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает УНИАН.

По его словам, речь идет о советских снарядах 152-го и 122-го калибров. «Большое количество снарядов используется ежедневно. Снаряды 152-го и 122-го калибра почти заканчиваются вообще в Европе, если не сказать, что уже закончились», — сказал Данилов.

По его словам, Украина переходит на стандарты НАТО. «Это очень важная вещь — 155-й калибр, другие калибры НАТО», — пояснил Данилов.

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После начала российской военной спецоперации западные страны стали поставлять на Украину свои вооружения, страна получила в том числе противотанковые комплексы Javelin и NLAW, противовоздушных комплексы Stinger, ПЗРК Starstreak, гаубицы ASH Krab, реактивные системы залпового огня HIMARS и ракетные комплексы Harpoon. Президент России Владимир Путин говорил, что «возня» вокруг поставок вооружений Украине нацелена на затягивание конфликта.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу внедрять в вооруженные силы страны стандарты и процедуры НАТО с 2020 года. Тогда он подчеркнул, что прежде всего это должно коснуться подготовки личного состава. При этом Зеленский указал, что подобная работа «не должна быть имитацией». В прошлом году премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране создается национальная система перехода на стандарты НАТО.

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Тогда же Минобороны Украины сообщило, что воинские звания в стране привели в соответствие с кодами военных рангов НАТО. Экс-глава ведомства Андрей Таран отмечал, что «решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств».

Переход на стандарты НАТО начался в связи с закреплением в Конституции Украины стремления к членству в альянсе. Отказ Украины от вступления в блок является одним из требований России для заключения мирного соглашения. Президент Украины Владимир Зеленский в марте заявил, что утратил интерес к вступлению страны в НАТО.

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