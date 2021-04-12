Премьер Украины сообщил о создании системы перехода на стандарты НАТО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, что в стране создается национальная система перехода на стандарты НАТО.

По его словам, Киев твердо держит курс на присоединение к альянсу. Он процитировал президента Владимира Зеленского, который заявлял, что вступление в НАТО — единственный способ покончить с войной в Донбассе. Шмыгаль уточнил, что Киев ввел уже 292 натовских стандарта и документа.

«Запуск национальной системы перехода на стандарты НАТО даст Украине возможность ускорить свой путь к полноправному членству в альянсе», — считает глава правительства.

В феврале 2020 года украинские власти заявляли о намерении прописать полноправное членство страны в НАТО в стратегии национальной безопасности и обороны. В мае того же года Зеленский подписал указ по стратегии евроатлантической интеграции Украины, в которой особое внимание уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО, перевода сектора безопасности и обороны страны на стандарты альянса и усиления демократического гражданского контроля.