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Премьер Украины сообщил о создании системы перехода на стандарты НАТО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, что в стране создается национальная система перехода на стандарты НАТО. 

По его словам, Киев твердо держит курс на присоединение к альянсу. Он процитировал президента Владимира Зеленского, который заявлял, что вступление в НАТО — единственный способ покончить с войной в Донбассе. Шмыгаль уточнил, что Киев ввел уже 292 натовских стандарта и документа.

«Запуск национальной системы перехода на стандарты НАТО даст Украине возможность ускорить свой путь к полноправному членству в альянсе», — считает глава правительства.

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В феврале 2020 года украинские власти заявляли о намерении прописать полноправное членство страны в НАТО в стратегии национальной безопасности и обороны. В мае того же года Зеленский подписал указ по стратегии евроатлантической интеграции Украины, в которой особое внимание уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО, перевода сектора безопасности и обороны страны на стандарты альянса и усиления демократического гражданского контроля.

В конце марта этого года украинский лидер утвердил национальную стратегию военной безопасности. В частности, она должна способствовать интеграции Киева в евроатлантическое пространство и получению членства в НАТО.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявляла, что возможное членство Украины в НАТО «вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир на Украину», но приведет «к масштабной эскалации ситуации» в Донбассе и может повлечь за собой «необратимые последствия для украинской государственности».

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