Зеленский потребовал поторопиться с внедрением стандартов НАТО в армии

По словам украинского лидера, процесс должен начаться в 2020 году. Внедрение стандартов и процедур альянса в Вооруженные силы Украины не должно быть просто имитацией, предупредил президент

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Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу начать с 2020 года внедрять в Вооруженные силы Украины стандарты и процедуры НАТО. Об этом он заявил после того, как выслушал доклад начальника Генштаба — главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака о состоянии дел в армии, сообщает пресс-служба президента.

«Особое внимание обращаю на реформирование управления ВСУ», — приводит пресс-служба слова Зеленского. Он поставил задачу начать внедрять стандарты и процедуры НАТО в войсках с 2020 года. Прежде всего это должно коснуться подготовки личного состава, пояснила пресс-служба президента.

«Эта работа не должна быть имитацией, а [должна] стать реальными шагами реформирования украинской армии в соответствии со стандартами Североатлантического альянса. При этом мы должны помнить, что основной ценностью является человек», — сказал Зеленский.