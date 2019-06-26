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Зеленский потребовал поторопиться с внедрением стандартов НАТО в армии
По словам украинского лидера, процесс должен начаться в 2020 году. Внедрение стандартов и процедур альянса в Вооруженные силы Украины не должно быть просто имитацией, предупредил президент
Фото: Сергий Гудак / ZUMA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу начать с 2020 года внедрять в Вооруженные силы Украины стандарты и процедуры НАТО. Об этом он заявил после того, как выслушал доклад начальника Генштаба — главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака о состоянии дел в армии, сообщает пресс-служба президента.

«Особое внимание обращаю на реформирование управления ВСУ», — приводит пресс-служба слова Зеленского. Он поставил задачу начать внедрять стандарты и процедуры НАТО в войсках с 2020 года. Прежде всего это должно коснуться подготовки личного состава, пояснила пресс-служба президента.

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В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

«Эта работа не должна быть имитацией, а [должна] стать реальными шагами реформирования украинской армии в соответствии со стандартами Североатлантического альянса. При этом мы должны помнить, что основной ценностью является человек», — сказал Зеленский.

Политика
Волкер заявил о неготовности Украины к вступлению в НАТО

Летом 2017 года на Украине приняли закон о стремлении страны к членству в НАТО. Документ предусматривал юридическое определение членства республики в альянсе приоритетом внешней политики. В марте прошлого года Североатлантический альянс предоставил Украине статус кандидата. Тогда же спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сказал, что Украина пока не готова стать членом НАТО, поскольку ей еще много предстоит сделать.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Владимир Зеленский, Украина
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