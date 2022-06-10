Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 62,09 (-1,84) Инвестиции, 09 июн, 16:53
Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 58,39 (-1,84) Инвестиции, 09 июн, 16:53
Макрон заявил Зеленскому о готовности к поставкам тяжелого вооружения Политика, 03:20
Минфин США призвал создать коалицию стран, вводящих санкции против России Политика, 03:20
Минюст Латвии создаст закон об отчуждении имущества России и Белоруссии Политика, 02:39
В офисе Зеленского оценили ежедневные потери украинской армии Политика, 02:36
Рособрнадзор спрогнозировал снижение среднего балла по ЕГЭ в 2022 году Общество, 01:48
Europe 1 узнала о планах Макрона приехать в Киев и объявить о гаубицах Политика, 01:38
Глава Минфина США заявила об отсутствии оснований для рецессии Финансы, 01:18
Посол Таиланда допустил внедрение карт «Мир» на Пхукете и в Бангкоке Финансы, 01:10
Adidas исключил возобновление работы в России в скором времени Бизнес, 01:02
Frank Media узнал, что на счетах НРД «зависли» до €7 млрд из-за санкций Финансы, 00:53
МВД Финляндии сообщило о планах возвести заграждения на границе с Россией Политика, 00:41
Три человека погибли при стрельбе на заводе в Мэриленде в США Общество, 00:22
Bloomberg назвал выступивших против статуса кандидата в ЕС для Украины Политика, 00:14
«Аэрофлот» заменил на рейсах Coca-Cola на Pepsi, а шампанское на просекко Бизнес, 00:00
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Макрон заявил Зеленскому о готовности к поставкам тяжелого вооружения

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого расспросил его о потребностях в военной технике, политической и финансовой поддержке и гуманитарной помощи, передает пресс-служба Елисейского дворца.

«Он [Макрон] сказал президенту Зеленскому, что Франция остается мобилизованной для удовлетворения этих потребностей Украины, в том числе в тяжелом вооружении», — говорится в сообщении.

Кроме того, главы двух государств договорились поддерживать связь, в частности по решению Еврокомиссии о вступлении Украины в Европейский Союз, и обсуждении этого решения в Европейском Совете 23 и 24 июня, добавили в пресс-службе.

Франция и Италия выразили готовность гарантировать безопасность Украине
Политика
Эмманюэль Макрон

Ранее радиостанция Europe 1 со ссылкой на свои источники сообщила, что Франция собирается поставить Украине шесть 155-мм самоходных артиллерийских орудий Caesar. Еще шесть орудий Caesar Париж передал Киеву в конце апреля, тогда же поставлены противотанковые ракетные системы Milan. Как писала газета Ouest-France, уже тогда власти Франции планировали, что поставят Украине 12 орудий.

По данным Europe 1, анонс новых поставок Caesar может совпасть с поездкой Макрона в Киев в ближайшие недели. В прошлый раз французский президент приезжал на Украину 8 февраля, за несколько недель до начала российской военной операции. Называя условие для своего визита в Киев, в апреле Макрон заявил, что готов посетить Украину, если это приведет к чему-то полезному в вопросе урегулирования ситуации в стране.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Antoni Shkraba / Pexels Хочу составить план тренировок. Что важно учесть
Инструкции
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Успех по Фрейду: как ларек с хот-догами стал фастфуд-империей McDonald's
Статьи
Pro
Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии
Статьи
Pro
Фото: Sadat / Global Look Press Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане
Статьи
Pro
Фото: Danurwendho Adyakusuma / Unsplash Разорившийся Цейлон: как Шри-Ланка прошла путь от процветания к дефолту
Статьи
Pro
Фото: Sandra Mu / Getty Images Цена продукции «ФосАгро» на историческом пике. Что ждать от акций гиганта
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Возможен ли благоприятный сценарий для акций «Северстали»
Статьи
Теги
Эмманюэль Макрон Франция Владимир Зеленский Украина тяжелое вооружение Военная операция на Украине
Материалы по теме
Макрон сообщил о ста часах разговоров с Путиным по Украине
Политика
В Кремле назвали формат дальнейших контактов Путина с Макроном и Шольцем
Политика
Макрон и Шольц призвали Путина освободить пленных военных с «Азовстали»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter