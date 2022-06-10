Макрон заявил Зеленскому о готовности к поставкам тяжелого вооружения

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого расспросил его о потребностях в военной технике, политической и финансовой поддержке и гуманитарной помощи, передает пресс-служба Елисейского дворца.

«Он [Макрон] сказал президенту Зеленскому, что Франция остается мобилизованной для удовлетворения этих потребностей Украины, в том числе в тяжелом вооружении», — говорится в сообщении.

Кроме того, главы двух государств договорились поддерживать связь, в частности по решению Еврокомиссии о вступлении Украины в Европейский Союз, и обсуждении этого решения в Европейском Совете 23 и 24 июня, добавили в пресс-службе.

Ранее радиостанция Europe 1 со ссылкой на свои источники сообщила, что Франция собирается поставить Украине шесть 155-мм самоходных артиллерийских орудий Caesar. Еще шесть орудий Caesar Париж передал Киеву в конце апреля, тогда же поставлены противотанковые ракетные системы Milan. Как писала газета Ouest-France, уже тогда власти Франции планировали, что поставят Украине 12 орудий.

По данным Europe 1, анонс новых поставок Caesar может совпасть с поездкой Макрона в Киев в ближайшие недели. В прошлый раз французский президент приезжал на Украину 8 февраля, за несколько недель до начала российской военной операции. Называя условие для своего визита в Киев, в апреле Макрон заявил, что готов посетить Украину, если это приведет к чему-то полезному в вопросе урегулирования ситуации в стране.