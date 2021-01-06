Армия Украины после отказа от звания прапорщика перешла на стандарты НАТО

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Воинские звания украинской армии привели в соответствие с кодами военных рангов НАТО. О приказе главы Минобороны Украины Андрея Тарана сообщили на сайте ведомства.

«Решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств. Фактически это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающее создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечению», — отметил глава Минобороны.

Изменение системы званий в армии под стандарты Североатлантического альянса STANAG 2116 является одним из пунктов Концепции военной кадровой политики Вооруженных сил страны, которая рассчитана до 2025 года. Курс на членство в НАТО закреплен в Конституции Украины. Проект предполагает перевод всей сферы безопасности и обороны страны, в том числе промышленного производства, на стандарты альянса.

29 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский распорядился ввести в армии новую шкалу войсковых и флотских воинских званий. В частности, законопроект предполагает отмену званий прапорщика, старшего прапорщика, старшины. Взамен вводятся новые звания мастер-сержанта и главного старшины. Кроме того, согласно закону при обращении к министру обороны Украины и его заместителям военнослужащий, называя их должности, обязан добавлять перед названием должности слово «пан (пани)». Теперь армия Украины привела внутренние документы в соответствие с этим законом.