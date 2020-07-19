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Пандемия коронавируса ,  
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Лондон обвинил Москву в попытке украсть данные о вакцине от COVID

Фото: Andrew Milligan / Getty Images
Фото: Andrew Milligan / Getty Images

К попытке украсть данные о разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 причастны российские спецслужбы, заявил Sky News глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

«Мы совершенно уверены в том, что российские разведывательные ведомства были задействованы в кибератаке, направленной на научные исследования и организации в этой стране и за рубежом», — утверждает Рааб. По его словам, целью такой атаки была либо «подрывная работа», либо получение выгоды от научно-исследовательской деятельности.

К таким выводам пришла не только Великобритания, но и Канада и США, добавил министр.

Атаку, к которой, по словам Рааба, причастно российское правительство, министр назвал возмутительной и достойной осуждения, особенно на фоне того, как «весь мир объединяется и старается победить COVID-19».

Он не уточнил, удалось ли хакерам получить какую-либо информацию, передает Sky News.

Материал дополняется. 

Теги: Великобритания, вакцина
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