Чешский знакомый Ивана Сафронова отверг связь с разведкой

Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Чех Мартин Лариш, знакомый журналиста Ивана Сафронова, подготовил заявление, в котором опроверг свою возможную причастность к разведке. Текст заявления опубликовал журналист Илья Барабанов в своем Telegram, о нем написала русская служба «Би-би-си».

«С Иваном я знаком с 2012 года, когда я работал в России корреспондентом газеты Lidové noviny. Иван ко мне всегда относился по-товарищески и я его очень уважал как профессионального журналиста», — рассказал Лариш.

«Я до сих пор не знаю, имеет ли ФСБ в виду меня как того самого представителя чешской разведки. Если они считают меня этим агентом, то я категорически отрицаю свою причастность к Чешской разведке, как и к любой другой спецслужбе», — добавил он.

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