Общество , 17 июл, 13:00
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Чешский знакомый Ивана Сафронова отверг связь с разведкой
Иван Сафронов
Чех Мартин Лариш, знакомый журналиста Ивана Сафронова, подготовил заявление, в котором опроверг свою возможную причастность к разведке. Текст заявления опубликовал журналист Илья Барабанов в своем Telegram, о нем написала русская служба «Би-би-си».
«С Иваном я знаком с 2012 года, когда я работал в России корреспондентом газеты Lidové noviny. Иван ко мне всегда относился по-товарищески и я его очень уважал как профессионального журналиста», — рассказал Лариш.
«Я до сих пор не знаю, имеет ли ФСБ в виду меня как того самого представителя чешской разведки. Если они считают меня этим агентом, то я категорически отрицаю свою причастность к Чешской разведке, как и к любой другой спецслужбе», — добавил он.
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