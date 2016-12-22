Ловушка для Трампа: как конгресс мешает Белому дому поладить с Москвой

Глава ФБР заявил о продолжении российского вмешательства во внутренние дела США. Его заявление и позиция конгрессменов грозит ужесточением санкций и ограничением полномочий Дональда Трампа, допускает эксперт

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas / Reuters)

Российская угроза

Россия продолжает вести деятельность, направленную на дестабилизацию Соединенных Штатов, заявил в четверг, 19 июля, утром по московскому времени директор ФБР Кристофер Рэй. «Мой взгляд на этот вопрос остается неизменным: Россия пыталась вмешаться в прошлые выборы (2016 года. — РБК) и продолжает проводить операции по распространению вредоносного влияния (на институты США. — РБК) по сей день», — заявил он на конференции по безопасности в Аспене (цитата по Politico).

Как утверждает Рэй, россияне пока не пытались нанести ущерб избирательной инфраструктуре страны, но «активно реализуют операции вредоносного действия другими методами». «Это угроза, к которой нужно относиться со всей серьезностью», — подчеркнул он, говоря о важности борьбы с вмешательством. Глава ФБР добавил, что Россия является «наиболее агрессивной» страной из тех, кто пытается оказать влияние на внутреннюю политику Штатов.

Ранее в действиях «по подрыву американской демократии» Россию обвинил глава национальной разведки США Дэн Коутс. По его утверждению, такие действия Москвы носят «повсеместный» характер (цитата по USA Today). Заявления Коутса прозвучали в понедельник — через несколько часов после пресс-конференции российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Хельсинки. На ней Путин в очередной раз подчеркнул, что Российское государство не вмешивалось в американскую политику. Трамп с ним согласился, заявив, что «не видит причин», по которым Москва могла бы пойти на такие шаги (цитата по New York Times). Однако в среду, столкнувшись с критикой американского истеблишмента и СМИ, президент заявил, что доверят выводам разведки и российское вмешательство все-таки имело место. Также в среду Трамп заявил, что США больше не являются целью для России.

В доказательство последовательности своей позиции в четверг Трамп опубликовал на своей странице в Twitter видеоролик от 11 января 2017 года. «Что касается хакерских атак, то, думаю, за этим стояла Россия, но мы подвергались хакерским атакам и со стороны других стран», — говорит Трамп на том видео.

Американский лидер вновь назвал саммит в Хельсинки «большим успехом». Этот успех отказываются признавать только фейковые СМИ, «которые являются настоящими врагами народа», посетовал Трамп в Twitter. И выразил надежду на проведение второй личной встречи с Путиным. На ней Трамп намерен обсудить реализацию достигнутых в Хельсинки договоренностей по поводу «борьбы с терроризмом, безопасности Израиля, ядерного нераспространения, Украины, мира на Ближнем Востоке, Северной Кореи и других проблем».

Истеблишмент против Трампа

Заявления Кристофера Рэя стали очередным фактором, отягощающим восстановление диалога Москвы и Вашингтона. В пятницу, 13 июля, прокуратура США обвинила 12 российских офицеров во взломе серверов Демократической партии, а также устройств, которыми пользовались приближенные кандидата в президенты Хиллари Клинтон. В воскресенье, за день до встречи в Хельсинки, в Вашингтоне была арестована россиянка Мария Бутина, которую обвиняют в незаконной деятельности в качестве иноагента. Об аресте стало известно в день саммита, 16 июля. «Эти события вписываются в контекст кампании истеблишмента по дискредитации политики Дональда Трампа в целом и результатов саммита в Хельсинки в частности», — констатировал в беседе с РБК директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ им. Ломоносова Юрий Рогулев.

Кристофер Рэй (Фото: Aaron P. Bernstein / Reuters)

Тревоги конгрессменов, разведывательного сообщества, экспертов и колумнистов влиятельных СМИ из-за сближения Трампа и Путина могут вылиться в принятие новых мер, преграждающих Белому дому путь к снятию антироссийских санкций. С соответствующим предложением выступил влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он предложил ограничить право президента снимать новые санкций с России, до тех пор пока директор нацразведки не подтвердит, что «они (россияне. — РБК) прекратили этим (вмешательством. — РБК) заниматься» (цитата по Bloomberg).

В ближайшие дни Грэм намерен обсудить параметры будущего законопроекта о новых санкциях с лидерами обеих партий в сенате — республиканцем Митчем Макконнеллом и демократом Чаком Шумером. «Если они (россияне. — РБК) действительно занимаются этим (вмешательством. — РБК), у нас остается все меньше времени, чтобы действовать», — сказал Грэм.

Макконнелл поддержал планы по ужесточению санкций в четверг. «Я поручил председателям комитетов по банковским делам и международным отношениям <...> порекомендовать сенату дополнительные меры, которые могут быть приняты в ответ на враждебное поведение России», — утверждается в заявлении сенатора на его личном сайте.

Ранее к новым санкциям призывал и Шумер. Он также попросил «немедленно» обнародовать данные о содержании личных бесед Трампа и Путина в присутствии переводчиков.

Есть и другие предложения. В среду сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррасо внес в конгресс США законопроект, предусматривающий введение санкций против газопровода «Северный поток-2».

Кризис до перевыборов

Пытаясь помешать налаживанию российско-американских связей, представители американского истеблишмента ставят «узкопартийные интересы» выше общенациональных, посетовал в четверг Владимир Путин. «Про таких людей у нас хорошо написали когда-то наши известные писатели-сатирики: «Жалкие, ничтожные люди». Впрочем, оговорился президент, такое описание не соответствует действительности. «Это люди и не жалкие, и не ничтожные, а, наоборот, довольно могущественные, сильные, если могут «впаривать» <...> миллионам своих граждан различные трудноперевариваемые в нормальной логике истории», — пояснил он.

Тема вмешательства России в выборы стала главным камнем преткновения российско-американских отношений, констатировал в беседе с РБК директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. Встреча в Хельсинки, где Трамп не получил от Москвы гарантии по поводу прекращения вмешательства, «была воспринята в истеблишменте и СМИ США очень остро». «Трампа обвиняли в предательстве национальных интересов, и не исключено, что на этой волне возмущения предложенная Грэмом идея, если она будет оформлена в форме законопроекта, пройдет через конгресс», — прогнозирует Гарбузов.

Вопрос вмешательства остается крайне токсичным, и поставить в нем точку Трампу будет крайне сложно, соглашается руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков. «Единственный сценарий, при котором тема вмешательства сойдет на нет, — это уверенное выступление Демократической партии на предстоящих в ноябре этого года выборах в конгресс», — сказал эксперт РБК. И пояснил, что в этом случае «демократы будут почивать на лаврах и проблема российского влияния, на которое они списывали свое поражение в 2016 году, потеряет актуальность».