«Синдром помешательства»: как Трамп отвечает критикам встречи с Путиным

Дональд Трамп продолжает настаивать на позитивных итогах российско-американского саммита в Хельсинки. Однако шесть твитов и два заявления пока не повлияли на его критиков, что тормозит реализацию любых договоренностей с Москвой

Дональд Трамп (Фото: Francois Lenoir / Reuters)

Четыре твита в день

В среду президент США Дональд Трамп написал четыре сообщения в своем Twitter, во вторник — два, в которых продолжал настаивать на значимости и успехе хельсинкской встречи с Владимиром Путиным. В двух из них Трамп написал, что переговоры с президентом России 16 июля прошли даже лучше и в долгосрочной перспективе могут оказаться более успешными, чем встреча с лидерам стран — членов НАТО, которая прошла в Брюсселе 11–12 июля. «К сожалению, об этом не сообщается: лживые медиа сходят с ума!» — посетовал он 18 июля. «Из этой встречи [с Путиным] выйдет много позитивных вещей», — настаивает Трамп. В качестве подтверждения он напоминает, что Россия согласилась помочь на северокорейском направлении, а именно в вопросе денуклеаризации этой страны.

Трамп продолжал критику американских СМИ, которые, по его словам, публикуют фейковые новости и отказываются признавать, что встреча с Путиным была большим успехом. Он ​подчеркнул, что некоторым в США ненавистен тот факт, что он поладил с российским лидером. «Они предпочли бы начать войну, лишь бы только не видеть этого. Это называется синдромом помешательства на почве Трампа», — написал он.

Из заявлений конгрессменов и экспертов следует, что больше всего критики вызвало высказывание Трампа о том, что он верит Путину, когда тот говорит, что Российское государство не вмешивалось в американские выборы 2016 года, и верит разведке, когда та говорит обратное. «Я верю и той и другой стороне», — приводит высказывание Трампа на пресс-конференции пресс-служба Кремля.

Уже на следующий день после саммита, 17 июля, в ходе пресс-конференции в Белом доме​ Трамп поменял свою позицию и заявил, что на самом деле согласен с выводами американской разведки о том, что вмешательство Москвы на выборах имело место, но при этом он не исключил, что это «могли быть и другие люди». Более того, Трамп отказался от произнесенных им на итоговой пресс-конференции в Хельсинки слов. Вернувшись в Вашингтон, Трамп признал, что допустил оговорку и забыл вставить частицу «не» в своем высказывании — на самом деле, заверил Трамп, его заявление должно было звучать следующим образом: «Я не вижу причин <...> почему это не могла быть Россия».

На встрече с членами своей администрации в среду Трамп вновь заявил, что ни один другой президент не был столь жесток к России, о чем Путин прекрасно знает. США больше не являются целью России, как то было во время ее вмешательства во внутренние американские дела, заявил Трамп. Это противоречит высказыванию директора Национальной разведки Дэна Коутса, обращает внимание CNN. Меньше недели назад Коутс говорил о растущем числе кибератак, в том числе со стороны России.

Противодействие обеих партий

Хельсинкские высказывания Трампа спровоцировали гнев членов не только Демократической партии, но и Республиканской. Сенатоp-республиканец Джон Маккейн, который и раньше критиковал Трампа, назвал его пресс-конференцию с Путиным «одним из самых позорных выступлений президента» США. Он предположил, что лидеры двух стран «говорили по одному сценарию», более того, Трамп «решил защищать тирана от вопросов, задаваемых свободной прессой» (цитаты по сайту сенатора). Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконелл заявил, что «русским надо знать, что среди нас много тех, кто прекрасно понимает, что случилось в 2016 году, и лучше бы этому не повториться в 2018 году» (цитата по Bloomberg).​ Макконелл напомнил, что сенатор-республиканец Марко Рубио и его коллега из Демпартии Крис Ван Холлен разработали законопроект, в котором они предлагают вводить санкции против энергетического и банковского секторов России, если директор Национальной разведки Дэн Коутс подтвердит, что Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в конгресс в 2018 году.

Провальным выступление Трампа посчитали не только американские, но и СМИ других западных стран. «Включившие телевизор американцы увидели одну из самых отвратительных картин, какую только можно себе представить: глава США лизал ботинки диктатору», — написала канадская Globe and Mail.

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: EPA / TASS)

Представителям администрации Трампа и участникам переговоров в Хельсинки должны будут дать объяснения в сенате по поводу саммита в Финляндии. Председатель сенатского комитета по международным делам республиканец Боб Коркер направил приглашение госсекретарю Майку Помпео. Он выступит в комитете 25 июля, сообщает сайт Politico. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер призвал посла США в России Джона Хантсмана и директора разведки Коутса также дать показания перед комитетом. Источники в администрации Трампа сказали изданию The Hill, что не ожидали такой острой реакции на переговоры.

Договоренности не заработают

Посол России Анатолий Антонов призвал подождать «пока уляжется токсичная пыль российского неприятия в Вашингтоне» и посмотреть, насколько американская сторона будет готова к реализации «тех устных не договоренностей, а пониманий, которые были достигнуты в Хельсинки». Во вторник российское Минобороны заявило о готовности к активизации контактов с Пентагоном по Сирии, договорам о вооружениях. Начальник пресс-службы американского Совета нацбезопасности Гарретт Марки во вторник сообщил, что американское правительство рассчитывает на установление непрерывного рабочего диалога с Советом безопасности России. Его слова передал ТАСС. Об активизации работы по другим направлениям после саммита американская сторона пока не сообщала. Хотя два источника Reuters утверждают, что министр обороны США Джим Мэттис открыт к проведению первых с 2015 года переговоров с российским коллегой.

Любой конструктивный шаг Трампа на российско-американском треке сейчас воспринимается в штыки, обращает внимание программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. «Каждое его действие в отношениях с Москвой подвергается критике. И это не только ограничивает работу дипломатов, но и подрывает сам институт президентства», — сказал он РБК.​ «Трампа критикуют и республиканцы, и демократы, каждый хочет заработать себе очки перед предстоящими осенью выборами», — говорит эксперт.