Прокуратура США обвинила Бутину в связях с российской разведкой

Мария Бутина, задержанная в Вашингтоне, имела связи с российской разведкой, считает прокуратура. По данным ведомства, в США она также жила с 56-летним американцем, который должен был помочь ей выполнить «работу в интересах России»

Мария Бутина (Фото: AP)

Федеральная прокуратура США потребовала оставить под арестом гражданку России Марию Бутину, задержанную ранее по подозрению в работе в качестве незарегистрированного иностранного агента, сообщает Reuters со ссылкой на документы суда. Представители американского Минюста считают, что она поддерживала контакты с российскими спецслужбами, а потому в ее отношении есть риск побега.

«Поскольку Бутина была разоблачена как незаконный агент России, существует серьезный риск того, что она обратится к правительству, чтобы ей помогли бежать из Соединенных Штатов», — цитирует Bloomberg заявление прокуроров.

По данным правоохранительных органов, в квартире россиянки были найдены рукописные заметки, в которых были ответы на вопросы, как отвечать на предложение о найме ФСБ, а в электронной переписке — контакты нескольких людей, которых США считают агентами российских спецслужб, говорится в материалах дела.

В документах, которые цитирует Reuters, также говорится, что Бутина жила в США с неким 56-летним гражданином США, отношения с которым поддерживала в надежде на то, что он поможет ей выполнить «работу в интересах России». Его имя не указывается. Кроме того, Мария Бутина переписывалась с «русскими олигархами», с которыми обсуждала бюджет на ее путешествие в США, говорится в документах.

Бутина, которая в США находилась по студенческой визе, выданной для обучения в частном американском университете, была задержана в Вашингтоне 15 июля. Минюст выдвинул два обвинения: обвинение в сговоре с целью стать иностранным агентом, а также обвинение в реальной работе в качестве иноагента без регистрации. Российских дипломатов к ней пока не пустили.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя это дело, ранее отметила, что задержание Бутиной специально приурочили к саммиту Путина и Трампа, чтобы минимизировать эффект встречи президентов.

В прокуратуре также указали, что на момент задержания Бутина готовилась покинуть страну: в частности, 31 июля истекал срок аренды ее жилья, а в ее квартире были обнаружены коробки с упакованными вещами.

Российская Служба внешней разведки (СВР) отказалась комментировать ситуацию с задержанием Бутиной, передает «Интерфакс»

Наказание за сговор предусматривает штраф или лишение свободы на срок до 5 лет, а наказание за деятельность в роли иноагента без уведомления генпрокурора США предусматривает штраф или лишение свободы на срок до 10 лет.​