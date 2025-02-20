Венгрия снова пообещала блокировать продление санкций против России

Евросоюз нарушил одно из четырех обещаний, и Венгрия не будет торопиться с продлением санкций против России, рассказал Сийярто. Обещания были даны в обмен на продление других ограничений месяц назад

Петер Сийярто (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Венгрия проголосует 24 февраля против продления санкций «в отношении отдельных лиц» в России и Белоруссии в связи с нарушением Еврокомиссией обещаний, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, передает Hír TV.

«У нас будет время до 10 марта, посмотрим, как к тому времени пройдут российско-американские переговоры, посмотрим, какое решение [со стороны Венгрии] будет обоснованным», — сказал министр.

Срок действия этих ограничительных мер истекает 15 марта, а решение должно быть принято до 10 марта. Механизм санкций ЕС подразумевает продление каждые полгода единогласным решением.

Сийярто объяснил, что Еврокомиссия дала четыре гарантии, что энергоснабжение Венгрии будет защищено от действий Украины, но одна из них уже нарушена. Речь идет об обещании, что возобновление транзита газа через украинскую территорию будет обсуждаться при участии Венгрии. Однако, подчеркнул министр, на встречу пригласили только представителей Словакии и Украины.

Будапешт также выступит против инициативы руководства ЕС по выделению Украине пакета помощи примерно на €20 млрд, пообещал Сийярто. По его мнению, эта идея появилась, чтобы Киев «мог избежать необходимости соглашаться на не очень выгодное для него соглашение, которое может быть достигнуто в ходе мирных переговоров». «Мы не будем помогать выделить €20 млрд европейских денег Украине для продолжения войны», — пояснил он.

Власти Венгрии месяц назад, 10 января, уже угрожали заблокировать продление других санкций против России, выдвигались несколько условий: восстановление транзита российского газа, отказ от атак на инфраструктуру «Турецкого потока» и отсутствие помех поставкам российской нефти в Европу через Украину. Спустя десять дней Венгрия согласовала продление мер под обещание Еврокомиссии насчет энергобезопасности, но без уступок со стороны Киева.

Вместе с тем впоследствии Будапешт добился, чтобы в февральский, 16-й пакет санкций ЕС не попали нефтепродукты из российского сырья и оборудование для обслуживания нефтепровода «Дружба».