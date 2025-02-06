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Военная операция на Украине ,  
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Кандидат в канцлеры Германии назвал условие для разговора с Путиным

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил о готовности говорить с Путиным ради мира
Сюжет
Военная операция на Украине
Мерц заявил, что поговорит с Путиным в случае избрания канцлером, только если будет шанс приблизиться к мирному решению конфликта. Он добавил, что хочет вести переговоры с «позиции силы», потому призвал увеличить траты на оборону
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Michele Tantussi / Getty Images)

Кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью Funke Media Group допустил, что в случае вступления в должность проведет разговор с российским президентом Владимиром Путиным, если это поспособствует урегулированию между Москвой и Киевом.

«Если я и поговорю с Путиным по телефону, то только тогда, когда у нас будет шанс приблизиться к мирному решению», — сказал он (цитата по ZDF).

Политик раскритиковал действующего канцлера Олафа Шольца за разговор с Путиным в ноябре 2024 года, назвав его «хорошо срежиссированным». По мнению Мерца, после беседы Россия активизировала боевые действия. Шольц обосновывал свое решение поговорить с Путиным тем, что это единственный способ узнать, что российский президент думает по поводу возможного мирного урегулирования с Киевом.

Мерц добавил, что хочет вести переговоры «только с позиции силы», в связи с этим он призвал увеличить расходы Германии на оборону, передает Tagesspiegel. Бундестаг в конце января одобрил закупку вооружения и оборудования для Вооруженных сил Германии на €2,5 млрд.

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Политика
Фото:Manu Brabo / Getty Images

Мерц еще в ноябре говорил, что проведет переговоры с Путиным в случае избрания канцлером, если для этого будет повод и согласие со стороны партнеров. Он утверждал, что призовет Россию прекратить военные действия в течение 24 часов, добавив, что в противном случае Германия поставит Украине дальнобойные ракеты Taurus и снимет ограничения для Киева на применение своего оружия для ударов вглубь российской территории.

После критики со стороны Шольца Мерц заявил, что не ставил России ультиматума, а предложил предоставить Украине варианты, чтобы та могла повлиять на ход боевых действий «в контексте прекращения огня и стихания пушек». Кандидат от ХДС добавлял, что победа Украины над Россией никогда не была целью, но победа в его понимании означает, что Киев восстановит суверенитет над своими территориями и обеспечит собственную безопасность.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что она не изменит исхода конфликта, но лишь затянет его.

23 февраля в Германии пройдут досрочные парламентские выборы. Согласно последним опросам, правоцентристская коалиция ХДС с баварским Христианским социальным союзом (ХДС/ХСС) лидирует с большим отрывом, заручившись поддержкой 29% избирателей. Второе место занимает ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 20%. Социал-демократическая партия (СДПГ) нынешнего канцлера Шольца идет только на третьем месте с 16%.

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Фридрих Мерц Владимир Путин переговоры Германия ХДС
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
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Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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