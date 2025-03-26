В Европе удивились числу поездок главы МИД Венгрии в Россию

Петер Сийярто (Фото: Юрий Кочетков / EPA / TACC)

Некоторые европейские официальные лица оказались удивлены частотой визитов министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Россию, пишет Bloomberg.

Как подсчитало агентство, в среду, 26 марта, Сийярто прибыл в Москву в 13-й раз с момента начала российской военной операции на Украине.

Чиновники, разговаривавшие c Bloomberg на условиях анонимности, сообщили о недоумении из-за количества поездок дипломата в Россию и усомнились в их цели.

Сийярто ранее заявил, что отправляется в Москву для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, безопасности венгерского электроснабжения и укрепления экономических связей с Россией.

Венгрия неоднократно выступала против поддержки Киева в конфликте с Москвой, а также вступления Украины в Евросоюз. В отличие от других западных государств венгерские власти после начала спецоперации продолжили контакты и сотрудничество с Россией.

В июле 2024 года в Москву приезжал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.