 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков назвал темы следующего раунда переговоров с Украиной

Песков: темами следующих переговоров с Киевом станут меморандумы и новые обменов
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
ПМЭФ-2025
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В ходе третьего раунда прямых переговоров российской и украинской делегациям предстоит обсудить продолжение гуманитарных обменов и проекты меморандумов о мирном урегулировании, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью «Известиям» на полях ПМЭФ.

По его словам, сейчас прорабатываются сроки проведения следующего раунда переговоров Москвы и Киева после 22 июня.

О том, что следующая встреча российской и украинской сторон может состояться после 22 июня, ранее говорил президент России Владимир Путин. Он добавил, что Киеву следует сесть за стол переговоров как можно скорее, иначе условия мира для него могут ухудшиться.

Песков назвал возможные сроки решений о дальнейших переговоров с Киевом
Политика
Российско-украинские переговоры в Стамбуле

Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров впервые за три года в Стамбуле 16 мая и 2 июня. По итогам обеих встреч стороны провели несколько раундов обменов военнопленными и телами погибших. 

Читайте РБК в Telegram.

Материал дополняется.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Кремль выразил надежду на третий раунд переговоров с Украиной

Силуанов оценил «похолодание» в российской экономике

Ракета-носитель Starship взорвалась во время испытаний в Техасе. Видео

Решетников заявил о выходе российской экономики на грань рецессии

Bloomberg: в США готовятся к потенциальному удару по Ирану в ближайшие дни

Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием

Дуров перестал отвечать на сообщения Макрона в Telegram

Путин выразил готовность к встрече с Зеленским

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
ПМЭФ
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 90,31 (-0,45) Инвестиции, 18 июн, 19:37 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 78,72 (0) Инвестиции, 18 июн, 19:37
Мэр Махачкалы попросил об отставке Политика, 13:57
Глава АвтоВАЗа ответил роботу на ПМЭФ о будущем автопрома России Технологии и медиа, 13:56
Чему равна средняя ставка по вкладам в топ-10 банков. Данные ЦБ Инвестиции, 13:55
Минобороны сообщило о перехвате еще семи дронов за два часа Политика, 13:49
Как выглядят самые дорогие квартиры в продаже в Сочи Недвижимость, 13:48
«Автостат» назвал самые популярные «параллельные» машины с пробегом Авто, 13:47
Платина подорожала до максимума с февраля 2021 года в ожидании дефицита Инвестиции, 13:40
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Исполнительный директор Федерации волейбола Санкт-Петербурга погиб в ДТП Спорт, 13:38
Глава «Северстали» увидел риск остановки металлургических заводов России Экономика, 13:32
Тысячелетия гастрономических поисков: как сформировалась китайская кухня РБК и Перекрёсток, 13:32
«Мы на грани рецессии». О чем говорили Набиуллина, Решетников и Силуанов Экономика, 13:28
Песков назвал осознанным торможение экономики из-за высокой ставки ЦБ Экономика, 13:26
На ПМЭФ заявили о популярности чебурашки на фронте, а Labubu — у богатых Общество, 13:19
В России упали продажи премиальных автомобилей с пробегом. Модели и цифры Авто, 13:10