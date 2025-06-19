Путин усомнился в роли Германии как посредника по Украине

Власти России не считают Германию нейтральным государством, а посредник должен быть нейтральным, рассказал Путин. Немецкий канцлер ранее говорил о возможности диалога с Москвой, если это приблизит мир

Владимир Путин (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Россия не отказывалась от контактов и открыта к переговорам с Германией, если немецкий канцлер Фридрих Мерц захочет позвонить, заявил журналистам президент Владимир Путин.

«Они эти контакты прекратили, они пусть и возобновляют», — добавил президент.

При этом Путин усомнился, что Германия сможет стать лучшим посредником по Украине вместо США: «Посредник должен быть нейтральным». Президент пояснил, что Москва рассматривает Германию не как нейтральное государство, а сторону, оказывающую поддержку Украине и порой соучастника боевых действий.

Мерц не исключал возможности разговора с Путиным при условии, если это поспособствует урегулированию между Москвой и Киевом. «Если возникнет необходимость, если это поможет прекратить войну, я готов сделать многое», — сказал он в мае.

Немецкий канцлер обещал поддерживать и защищать Киев в противостоянии с Россией столько, сколько потребуется. Берлин принял решение об отмене ограничений на дальность ударов полученного Украиной оружия. Кремль назвал снятие ограничение «достаточно опасным» действием и предупредил: «Если таковы решения действительно имели место, они потенциально идут вразрез с нашими устремлениями на выход к политическому урегулированию».

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