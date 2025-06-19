Путин усомнился в роли Германии как посредника по Украине
Россия не отказывалась от контактов и открыта к переговорам с Германией, если немецкий канцлер Фридрих Мерц захочет позвонить, заявил журналистам президент Владимир Путин.
«Они эти контакты прекратили, они пусть и возобновляют», — добавил президент.
При этом Путин усомнился, что Германия сможет стать лучшим посредником по Украине вместо США: «Посредник должен быть нейтральным». Президент пояснил, что Москва рассматривает Германию не как нейтральное государство, а сторону, оказывающую поддержку Украине и порой соучастника боевых действий.
Мерц не исключал возможности разговора с Путиным при условии, если это поспособствует урегулированию между Москвой и Киевом. «Если возникнет необходимость, если это поможет прекратить войну, я готов сделать многое», — сказал он в мае.
Немецкий канцлер обещал поддерживать и защищать Киев в противостоянии с Россией столько, сколько потребуется. Берлин принял решение об отмене ограничений на дальность ударов полученного Украиной оружия. Кремль назвал снятие ограничение «достаточно опасным» действием и предупредил: «Если таковы решения действительно имели место, они потенциально идут вразрез с нашими устремлениями на выход к политическому урегулированию».
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