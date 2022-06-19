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Военная операция на Украине ,  
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В Британии призвали создать способную «победить Россию» армию

Британцам необходимо «снова подготовить армию к войне в Европе», заявил новый командующий войсками Великобритании Патрик Сандерс
Фото: Boris Grdanoski / AP
Фото: Boris Grdanoski / AP

Великобритания должна создать армию, способную вместе с союзниками «победить Россию», заявил новый командующий британскими войсками Патрик Сандерс, сообщила газета The Independent.

«Сейчас крайне необходимо создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою», — заявил он в обращении к британским военнослужащим.

Сандерс также выразил мнение, что нынешнее поколение британцев должно «снова подготовить армию к войне в Европе».

Генсек НАТО заявил о подготовке к затяжному конфликту на Украине
Политика
Йенс Столтенберг

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее в статье для The Sunday Times призвал союзников готовиться к затяжному конфликту на Украине, так как, по его мнению, бои идут на истощение.

Он призвал обеспечить Украину оружием, боеприпасами, ускорить обучение украинских военных, помочь сохранить «жизнеспособность украинского государства», что требует постоянного финансирования.

В апреле Джонсон допускал, что боевые действия на Украине могут продолжиться до конца 2023 года и Россия «может победить». «Грустная вещь заключается в том, что это реальная возможность», — говорил он.

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Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

За время российской спецоперации британский премьер дважды посещал Киев, последний раз — 17 июня. Во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским он пообещал предоставить Киеву 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов, а также дополнительные кредитные гарантии на $500 млн по линии Всемирного банка.

Джонсон также предложил начать операцию по подготовке украинских военных за пределами страны. Согласно его плану, каждые 120 дней планируется обучать до 10 тыс. украинских солдат, что может «коренным образом изменить соотношение сил».

С начала российской спецоперации Великобритания наряду с США и европейскими странами оказывает Украине активную военную и финансовую помощь. По словам британского премьера, поддержка Киева должна быть продолжена, несмотря на опасность появления «усталости от Украины».

Российская сторона неоднократно критиковала западные страны за военную помощь Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что, поставляя Киеву оружие, страны НАТО вступают в «прокси-войну» с Россией. Он также говорил, что западное оружие на территории Украины станет целью российских войск. За время спецоперации Минобороны России несколько раз сообщало об уничтожении на Украине складов с западным оружием.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов
Великобритания Военная операция на Украине Армия

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Профессиональная аналитика
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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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