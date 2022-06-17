Джонсон предложил за четыре месяца обучить 10 тыс. украинских солдат

Программа подготовки украинских военных будет предусматривать изучение навыков ведения боевых действий на передовой, кибербезопасности и тактики противодействия взрывам, а также базовую медицинскую подготовку, рассказал Джонсон

Фото: Ефрем Лукацкий / AP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев предложил начать крупную операцию по подготовке украинских военных за пределами Украины. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Согласно сообщению, каждые 120 дней планируется обучать до 10 тыс. украинских солдат, что может «коренным образом изменить соотношение сил».

Программа предусматривает обучение и тренировку военнослужащих Украины с оглядкой на опыт британских военных, что, по сообщению британского правительства, позволит Киеву «восстановить свои силы и усилить сопротивление». К участию в этой программе также могут быть приглашены международные партнеры.

По словам Джонсона, украинские военные проведут три недели на учебном курсе, осваивая навыки ведения боевых действий на передовой, а также базовую медицинскую подготовку, тактику противодействия взрывам и навыки в сфере кибербезопасности.

Британское правительство напомнило, что с 2015 года в ходе предыдущей операции «Орбиталь» Великобритания обучила более 22 тыс. украинских военнослужащих.

Джонсон 17 июня во второй раз приехал в Киев на встречу с Зеленским. Лидеры посетили центр неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) — Свято-Михайловский монастырь, а также прогулялись по Михайловской площади, сообщается в Telegram офиса президента Украины.

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Ранее, 15 июня, министр обороны Португалии Элена Каррейрас сообщила, что страна готова обучать украинских военных маневрированию на танках Leopard или на технике, которая есть у Украины.

Минобороны России 4 июня сообщило, что российские военные нанесли удар по центру артиллерийской подготовки ВС Украины в районе поселка Стецковка Сумской области, передает Минобороны.

В этом центре иностранные инструкторы проводили практическое обучение украинских военнослужащих эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777, подчеркнули в ведомстве.

В конце апреля Минобороны США на территории Германии начало обучение военнослужащих Украины обращению с западными системами вооружений, поставляемыми Киеву, включая радиолокационные станции и бронетехнику.