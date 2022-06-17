Макрон заявил, что ЕС не может теперь просить Украину «прийти позже»

ЕС готов сейчас предоставить Украине статус кандидата на вступление в свои ряды, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу TF1.

«Мы не имеем права после стольких недель военных действий говорить украинцам: «Приходите позже», — отметил Макрон, добавив при этом, что этот процесс потребует времени.

Ранее госсекретарь по европейским делам МИД Франции Клеман Бон заявил, что в первую очередь нужно прекратить военные действия на Украине и ее восстановить, «а затем уже одобрить ее вступление на хороших условиях как для ЕС, так и для Украины».

Украинский президент Владимир Зеленский подал заявку на вступление в Евросоюз в конце февраля, спустя несколько дней после начала российской военной операции. Украинская сторона должна была заполнить анкету для получения статуса кандидата. В начале мая Киев передал Брюсселю последнюю часть ответов.

Еврокомиссия должна принять решение по поводу украинской заявки 17 июня, после чего этот вопрос обсудят лидеры стран ЕС 23–24 июня. Как сообщало издание Politico со ссылкой на нескольких чиновников, ЕК намерена рекомендовать предоставить Украине статус государства — кандидата.

Россия сначала не возражала против присоединения Украины к ЕС, но впоследствии изменила свое отношение. В частности, как заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, сегодня Евросоюз — «это всего лишь тень и дублер НАТО и исполнитель воли США, еще один недружественный для России блок, поставляющий оружие», поэтому Москва негативно оценивает перспективы его расширения, в том числе за счет Украины.