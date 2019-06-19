ВМС США заявили о сходстве фрагментов мин на взорванных судах с иранскими

Американские военные утверждают, что конструкция мин, которыми были повреждены танкера в Оманском заливе, «поразительным образом похожа» на иранскую, которую неоднократно демонстрировали на военных парадах в Тегеране

Фото: U.S. Navy / Reuters

Осколки мин, которые применили при атаке на два танкера в Оманском заливе на прошлой неделе, могут указывать на причастности Ирана к этим инцидентам. Об этом сообщил представитель центрального командования Военно-морского флота США Шон Кидо, передает Reuters.

«Мину, которая применялась в атаке, можно идентифицировать. Она поразительным образом похожа на те иранские образцы, которые показывали [в Тегеране] во время военных парадов», — сказал он.

Американские военные продемонстрировали также осколки взрывного устройства и найденный на борту одного из танкеров магнит, на котором оно было закреплено.

13 июня два танкера загорелись в водах Оманского залива. Это были зарегистрированный в Панаме Kokuka Courageous и принадлежащий норвежской Frontline Front Altair, который шел под флагом Маршалловых островов. В экипаже одного из них находились 11 россиян, их, а также других находившихся на судах людей спасли и эвакуировали в Иран.