ВМС США заявили о сходстве фрагментов мин на взорванных судах с иранскими

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,95 -0,07 EUR Бирж. 71,70 0 Brent 61,71 -1,18% USD Нал. 64,45 63,66 EUR Нал. 72,21 71,35 USD ЦБ 63,98 -0,36 EUR ЦБ 71,64 -0,59 EUR/USD 1,1210 +0,0013 BTC/USD Бирж. 9 125,00 +30,49 IMOEX 2 754,76 -0,25% RTSI 1 356,96 -0,17% DJIA 26 523,15 +0,22% Nasdaq 7 947,05 -0,09%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Comcast $50 (+15,26%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
NVIDIA $205 (+33,93%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Ростелеком ₽82 (+29,24%) прогноз Атон к 14.05.20
Золото $1 400 (+4,03%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Comcast $50 (+15,26%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
NVIDIA $205 (+33,93%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Ростелеком ₽82 (+29,24%) прогноз Атон к 14.05.20
Золото $1 400 (+4,03%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 63,98 (-0,36) Quote, 12:03
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 71,64 (-0,59) Quote, 12:03
В Дзержинске эвакуировали завод «Кристалл» из-за взрывоопасного предмета Общество, 17:08 Как ретейлер из США шикует за счет агонии конкурентов — Bloomberg Pro, 17:08 Оценки получивших ноль баллов на ЕГЭ школьников из Астрахани изменили Общество, 16:58 Доклад о крушении MH17. Полное видео на русском Политика, 16:57  Лавров сообщил о закрытии темы шпионажа России в Швейцарии Политика, 16:49 Эрдоган назвал смерть экс-президента Египта Мурси убийством Политика, 16:48 Порошенко назвал условие отказа Киева от претензий на Крым Политика, 16:44 Жириновский с трибуны осудил депутатов и покинул зал Госдумы Политика, 16:36 Госдума одобрила признание ветеранами служивших в армии Украины Общество, 16:33 Не нагуляли жир: президент «Снежной Королевы» — о российских ретейлерах Pro, 16:32 Сбербанк занялся доставкой посылок Финансы, 16:24 Госдума приняла в третьем чтении закон о выращивании опийного мака Политика, 16:19 ООН потребовала санкций против саудовского принца из-за убийства Хашкаджи Политика, 16:11 Кого Нидерланды назвали подозреваемыми по делу о гибели MH17. Фотогалерея Общество, 16:10 
Атака на танкеры ,  
0 
ВМС США заявили о сходстве фрагментов мин на взорванных судах с иранскими
Американские военные утверждают, что конструкция мин, которыми были повреждены танкера в Оманском заливе, «поразительным образом похожа» на иранскую, которую неоднократно демонстрировали на военных парадах в Тегеране
Фото: U.S. Navy / Reuters

Осколки мин, которые применили при атаке на два танкера в Оманском заливе на прошлой неделе, могут указывать на причастности Ирана к этим инцидентам. Об этом сообщил представитель центрального командования Военно-морского флота США Шон Кидо, передает Reuters.

«Мину, которая применялась в атаке, можно идентифицировать. Она поразительным образом похожа на те иранские образцы, которые показывали [в Тегеране] во время военных парадов», — сказал он.

Американские военные продемонстрировали также осколки взрывного устройства и найденный на борту одного из танкеров магнит, на котором оно было закреплено.

Политика
Взрывы танкеров в Оманском заливе. Что важно знать

13 июня два танкера загорелись в водах Оманского залива. Это были зарегистрированный в Панаме Kokuka Courageous и принадлежащий норвежской Frontline Front Altair, который шел под флагом Маршалловых островов. В экипаже одного из них находились 11 россиян, их, а также других находившихся на судах людей спасли и эвакуировали в Иран.

Почти сразу же после инцидента Вашингтон выступил с заявлением и возложил ответственность за случившееся на Иран. Позже обвинения в адрес Тегерана поступили от Лондона и Эр-Рияда. МИД Ирана эти обвинения отвергает.

Автор: Анна Трунина
Теги: ВМС США, Оманский залив, танкеры, Иран, атака
Материалы по теме
Лондон обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Политика
Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Общество
Грузовладелец заявил об артиллерийском обстреле танкера в Оманском заливе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter