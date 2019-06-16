Саудовский принц вслед за Британией и США обвинил Иран в атаке на танкеры

Саудовский принц вслед за Британией и США обвинил Иран в атаке на танкеры

Подобные действия Тегерана, уверен он, требуют жесткой позиции со стороны международного сообщества. Сам Иран причастность к нападениям на танкеры в Оманском заливе отрицает

Фото: ISNA / AP

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд обвинил Иран в нападении на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Такую точку зрения он выразил в интервью газете Asharq al-Awsat. Прежде о причастности Тегерана к этому инциденту говорили в Вашингтоне и Лондоне. Сам Тегеран эти обвинения отрицает.

Тем не менее Салман Аль Сауд уверен: атака на нефтетанкеры, а также нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии и на аэропорт Абха в королевстве (в этих инцидентах Эр-Рияд обвиняет хуситов, которых, по его данным, поддерживает Иран) «подчеркивают важность требований [саудовских властей] к международному сообществу». Оно, считают в Эр-Рияде, должно «занять жесткую позицию против экспансионистского режима [Тегерана], который поддерживает терроризм и в течение последних десятилетий множит разрушения и убийства не только в регионе, но и во всем мире».

Именно Иран, уверен Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, причастен как к атаке на нефтетанкеры, так и к нападениям на аэропорт Абха. Это действия Тегерана, добавил саудовский принц, «ясно говорят о подходе иранского режима и его намерениях относительно безопасности и стабильности в регионе».