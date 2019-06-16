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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Атака на танкеры ,  
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Саудовский принц вслед за Британией и США обвинил Иран в атаке на танкеры
Подобные действия Тегерана, уверен он, требуют жесткой позиции со стороны международного сообщества. Сам Иран причастность к нападениям на танкеры в Оманском заливе отрицает
Фото: ISNA / AP

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд обвинил Иран в нападении на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Такую точку зрения он выразил в интервью газете Asharq al-Awsat. Прежде о причастности Тегерана к этому инциденту говорили в Вашингтоне и Лондоне. Сам Тегеран эти обвинения отрицает.

Тем не менее Салман Аль Сауд уверен: атака на нефтетанкеры, а также нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии и на аэропорт Абха в королевстве (в этих инцидентах Эр-Рияд обвиняет хуситов, которых, по его данным, поддерживает Иран) «подчеркивают важность требований [саудовских властей] к международному сообществу». Оно, считают в Эр-Рияде, должно «занять жесткую позицию против экспансионистского режима [Тегерана], который поддерживает терроризм и в течение последних десятилетий множит разрушения и убийства не только в регионе, но и во всем мире».

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Именно Иран, уверен Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, причастен как к атаке на нефтетанкеры, так и к нападениям на аэропорт Абха. Это действия Тегерана, добавил саудовский принц, «ясно говорят о подходе иранского режима и его намерениях относительно безопасности и стабильности в регионе».

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Эр-Рияд, продолжил собеседник издания, в свою очередь всегда стремился к тому, чтобы обеспечивать «мир и стабильность» на Ближнем Востоке. Военного противостояния в регионе Саудовская Аравия не желала бы, отметил Салман Аль Сауд, добавив однако, что в случае возникновения любых угроз жителям, суверенитету или национальным интересам королевства, Эр-Рияд будет им противостоять.

Взрывы на двух танкерах в Оманском заливе — зарегистрированном в Панаме Kokuka Courageous и принадлежащем норвежской Frontline, шедшем под флагом Маршалловых островов Front Altair — произошли 13 июня. После взрывов танкеры загорелись. С чьей именно стороны произошло нападение, не уточнялось. На одном из танкеров находились 11 россиян. Их, как и других членов экипажей, эвакуировали в Иран, никто из них не пострадал. 15 июня российские моряки прибыли в Дубай, предполагается, что оттуда они улетят в Россию.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Великобритания, Саудовская Аравия, Вашингтон, Иран, танкеры
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