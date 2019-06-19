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Кремль и прокуратура занялись жалобами автоконцернов на российские суды
Высшая квалификационная коллегия судей и Генпрокуратура ответили на жалобу мировых автоконцернов на использование судов в мошеннических схемах в Краснодаре. Результаты проверки передадут в антикоррупционное управление Кремля
Фото: Sebastian Gollnow / DPA / ТАСС

Замначальника управления Генпрокуратуры по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Эдуард Селезнев попросил прокуратуру Краснодарского края проверить доводы из жалобы автопроизводителей на мошеннические схемы, которые, по их утверждению, осуществлялись в Краснодарском крае с помощью судей. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры (есть у РБК) «Хёндэ Мотор СНГ».

Еще одну проверку проведет квалификационная коллегия судей Краснодарского края, следует из ответа (копия есть у РБК) заместителя председателя Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) Елены Грачевой на жалобу «Хёндэ Мотор СНГ». Грачева просит региональную коллегию проинформировать о результатах рассмотрения жалобы автопроизводителей управление президента по вопросам противодействия коррупции и ВККС. Ответы ВККС и Генпрокуратуры — первая официальная реакция федеральных структур на жалобу автоконцернов.

Ранее Грачева отмечала, что рассмотрение жалобы на региональные суды не в компетенции ВККС. Концерны обращались в Высшую квалификационную коллегию судей, так как неоднократные обращения в Краснодарскую краевую квалификационную коллегию по различным случаям нарушения закона не давали результата, объяснял РБК представитель автопроизводителей и партнер коллегии адвокатов «Титаренко, Руссков, Улымов» Максим Титаренко.

Мировые автоконцерны (Mercedes, Jaguar, Land Rover, Hyundai и Kia) в мае пожаловались на работу кубанских судей в ВККС, ФСБ, Совет по противодействию коррупции при президенте и генпрокурору Юрию Чайке. Об этом РБК рассказали авторы коллективного обращения автопроизводителей и адвокат Максим Титаренко, представляющий их интересы.

Мошенническая схема, по словам авторов обращения, заключается в том, что потребители обращались к автоконцернам с уведомлениями о выявлении недостатков в находящемся на гарантии автомобиле в течение 15 дней после покупки. По запросу дилера автомобили не предоставлялись в указанный срок для проведения экспертизы, а проводилась независимая оценка, на основании которой следовало обращение в суд. Затем истцы требовали неустойку за затягивание сроков устранения дефектов.

В итоге суды удовлетворяли требования о возврате стоимости автомобилей на сумму, которая в несколько раз превышала стоимость новых машин.

Титаренко говорил РБК, что интересы покупателей машин в судах представляет «Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края», а судебные экспертизы проводят одни и те же люди. Большинство удовлетворенных жалоб рассматривалось в Прикубанском, Советском, Октябрьском и Ленинском судах Краснодара одними и теми же судьями.

Позднее с жалобой на кубанских судей в Верховный суд и Следственный комитет обратился итальянский банк Intesa, который обвинил судей в необъективности и предвзятости.

В мае в Краснодарском крае началась служебная проверка квалификационной коллегии судей и Совета судей Краснодарского края после жалобы автоконцернов на мошеннические схемы, сообщили РБК в Октябрьском районном суде Краснодара.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал следственным органам вопрос о ситуации с жалобами автоконцернов на действия судей.

Автор: Владимир Дергачев
Теги: автоконцерн, Mercedes, Jaguar Land Rover, Hundai, KIA ..., Высшая квалификационная коллегия судей, Краснорский край, суды, Генпрокуратура
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Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России
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