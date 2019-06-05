Судейская коллегия отказалась заниматься жалобой мировых автоконцернов

Высшая квалификационная коллегия судей вернула Hyundai жалобу на мошеннические схемы взыскания компенсаций в пользу автовладельцев через суды Краснодара

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

В мае крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover — пожаловались на «схемы мошенничества» с участием судов Краснодарского края «под прикрытием» исков о защите прав потребителей. Они направили соответствующие жалобы в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей.

28 мая зампредседателя Высшей квалификационной коллегии судей Елена Грачева отправила ответ «Хендэ Мотор СНГ». «Ваше обращение подлежит возвращению в связи с отсутствием в нем вопросов, относящихся к компетенции Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, определенной статьей 17 федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации», — говорится в письме, копия которого имеется у РБК.

Концерны обратились в Высшую квалификационную коллегию судей, так как неоднократные обращения в Краснодарскую краевую квалификационную коллегию по различным случаям нарушения закона не давали никакого результата, заявил РБК представитель автопроизводителей и партнер коллегии адвокатов «Титаренко, Руссков, Улымов» Максим Титаренко. Согласно закону «Об органах судейского сообщества» в полномочия коллегии входит, в частности, рассмотрение жалоб на решения региональных квалификационных коллегий.

На что жалуются автопроизводители

Мировые автоконцерны жаловались на то, что в Краснодаре широко распространено мошенничество с жалобами на дефекты автомобиля. По утверждению автопроизводителей, в течение 15 дней владельцы подают жалобу, а их интересы в судах представляет Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края. Судебные экспертизы проводят одни и те же люди, а большинство дел рассматриваются в Прикубанском, Советском, Октябрьском и Ленинском судах Краснодара одними и теми же судьями.