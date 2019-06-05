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Политика ,  
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Судейская коллегия отказалась заниматься жалобой мировых автоконцернов
Высшая квалификационная коллегия судей вернула Hyundai жалобу на мошеннические схемы взыскания компенсаций в пользу автовладельцев через суды Краснодара
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

В мае крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover — пожаловались на «схемы мошенничества» с участием судов Краснодарского края «под прикрытием» исков о защите прав потребителей. Они направили соответствующие жалобы в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генеральному прокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей.

28 мая зампредседателя Высшей квалификационной коллегии судей Елена Грачева отправила ответ «Хендэ Мотор СНГ». «Ваше обращение подлежит возвращению в связи с отсутствием в нем вопросов, относящихся к компетенции Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, определенной статьей 17 федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации», — говорится в письме, копия которого имеется у РБК.

Концерны обратились в Высшую квалификационную коллегию судей, так как неоднократные обращения в Краснодарскую краевую квалификационную коллегию по различным случаям нарушения закона не давали никакого результата, заявил РБК представитель автопроизводителей и партнер коллегии адвокатов «Титаренко, Руссков, Улымов» Максим Титаренко. Согласно закону «Об органах судейского сообщества» в полномочия коллегии входит, в частности, рассмотрение жалоб на решения региональных квалификационных коллегий.

На что жалуются автопроизводители

Мировые автоконцерны жаловались на то, что в Краснодаре широко распространено мошенничество с жалобами на дефекты автомобиля. По утверждению автопроизводителей, в течение 15 дней владельцы подают жалобу, а их интересы в судах представляет Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края. Судебные экспертизы проводят одни и те же люди, а большинство дел рассматриваются в Прикубанском, Советском, Октябрьском и Ленинском судах Краснодара одними и теми же судьями.

Бизнес
Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу судов в России

Судьи удовлетворяют требования о возврате стоимости автомобиля на суммы, кратно превышающие стоимость новой машины, говорилось в обращении автоконцернов.

Представитель автопроизводителей рассказывал РБК, что ущерб компаний за несколько лет оценивается в сотни миллионов рублей, поскольку через суды взыскивают в среднем трехкратный размер стоимости нового автомобиля. Обращение в контролирующие органы автопроизводители сопровождают списком судебных дел по подобным искам в период 2016–2018 годов. В нем указаны дела, по которым в пользу истцов за эти годы было взыскано более 200 млн руб.

Служебную проверку после жалоб автоконцернов начала квалификационная коллегия судей и Совет судей Краснодарского края, сообщили РБК в Октябрьском районном суде Краснодара в конце мая.

В начале июня итальянский банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на предполагаемую предвзятость судей в Краснодаре.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков в ответ на вопрос РБК отмечал, что ситуацией с мошенническими схемами должны заниматься следственные органы и в Кремле не следили за этой темой.

Автор: Владимир Дергачев
Теги: Краснодар, суды, Высшая квалификационная коллегия судей, Hyundai
Материалы по теме
Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды
Бизнес
Судей в Краснодаре начали проверять после жалобы автоконцернов в ФСБ
Общество
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