Судей в Краснодаре начали проверять после жалобы автоконцернов в ФСБ

Судей в Краснодаре начали проверять после жалобы автоконцернов в ФСБ

В Краснодарском крае началась проверка судей после жалобы нескольких крупных автоконцернов на мошеннические схемы

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Служебную проверку после жалобы Mercedes, Hyundai, Kia и Jaguar начали квалификационная коллегия судей и Совет судей Краснодарского края, сообщили РБК в Октябрьском районном суде Краснодара. Речь идет об обращении автоконцернов в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей касательно мошеннических схем, осуществлять которые помогали некоторые судьи.

Как указывали авторы жалобы, мошенники приобретали новые автомобили, после чего в течение 15 дней жаловались в суд на дефекты. Судебные экспертизы проводили одни и те же специалисты, которые каждый раз «устанавливали» производственный характер дефектов. После этого суды удовлетворяли иски и заставляли выплачивать суммы, в разы превышавшие стоимость новых автомобилей.

В пресс-службе Mercedes РБК сообщили, что мошеннические схемы встречаются и в других регионах. «Но такого массового характера, как в Краснодаре, случаи не носили», — отметил представитель компании.

Максим Титаренко, представляющий интересы автопроизводителей, сказал РБК, что ущерб компаний за несколько лет оценивается в сотни миллионов рублей, поскольку через суды взыскивают в среднем трехкратный размер стоимости нового автомобиля.